Kvaratskhelia non scalda il Psg: poche luci a Parigi 

NAPOLI - Finora ha giocato tre partite, solo una per intero, e tutto sommato nemmeno benissimo. Khvicha Kvaratskhelia è arrivato a Parigi come uno dei tanti: nessuna presentazione speciale in stile Messi, Ibra o Neymar, ma la routine che accompagna negli ultimi due anni i nuovi giocatori del Paris Saint-Germain. Video dell’arrivo, prime parole, foto con la maglia, insomma le solite cose. A cui va aggiunta una presentazione al Parco dei Principi prima della partita che il Psg ha giocato contro il Manchester City in Champions e alla quale, purtroppo per lui, il georgiano non ha partecipato in quanto fuori dalla lista. Il debutto con la maglia numero 7, che fino all'anno scorso era di un certo Mbappé, l’ha fatto pochi giorni dopo, in casa contro il Reims e da titolare. Partito largo a sinistra, per poi traslocare nella ripresa al centro, dove non ha reso. Nel primo tempo, però, aveva regalato il passaggio decisivo a Dembélé per il vantaggio: in totale 83 minuti in campo, un assist, ma risultato finale di 1-1. La seconda l’ha giocata a Brest, antipasto del playoff di Champions, ma valido per la Ligue 1. Il Psg ha vinto 5-2 in Bretagna, ma Kvara s’è divorato un gol al 14’ e poi è stato sostituito al 58’, prima che i parigini dilagassero. È uscito con la testa bassa dando il cinque a Luis Enrique, che poi gli ha dato di nuovo fiducia in Coppa di Francia contro il Le Mans. Titolare per 90’, pochissimi spunti, se non uno nel secondo tempo che ha mandato in porta Hakimi. I gol, per fortuna del Psg, erano arrivati prima per merito di Doué e Barcola.