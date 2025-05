Biglietti Napoli-Cagliari, dove acquistare e tutti i prezzi degli ingressi al Maradona per la partita scudetto

Il Napoli si gioca il quarto Scudetto della propria storia. Nonostante il doppio pareggio contro Genoa e Parma, la squadra di Antonio Conte mantiene il vantaggio di un punto rispetto all'Inter di Inzaghi. Le due squadre giocheranno in contemporanea venerdì sera alle 20:45. I nerazzurri saranno ospiti del Como, mentre il Napoli in casa ospiteranno il Cagliari, che ha ottenuto la salvezza. Grandissima attesa da parte dei tifosi azzurri. Per la partita, la vendita dei biglietti è attiva dalle 15:00 di lunedì 19 maggio.

Napoli-Cagliari: tutto che c'è da sapere sui biglietti

Con un comunicato, il Napoli ha specificato l'organizzazione della messa in vendita: "La vendita dei biglietti si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato.Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni.".

I prezi dei biglietti vanno ai 220 euro (175 per i possessori di Fidelity Card) della Tribuna Posillipo Premium, ai 45 euro delle curve inferiori. Promozioni per quanto riguarda la Tribuna Family, con gli adulti che potranno acquistare il biglietto a 14 euro, gli under-12 a 10.