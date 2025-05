NAPOLI - E dopo il trionfo, inizia la tanto attesa festa: a Napoli sfilano due bus scoperti con i campioni d'Italia, De Laurentiis e Conte. È tripudio azzurro per la parata scudetto, con i tifosi in festa tra bandiere, cori e fumogeni. Ma non solo la gioia per il trionfo in campionato: i tifosi potrebbero già festeggiare un clamoroso colpo di mercato.