Napoli scudetto diretta bus scoperto: le festa di oggi con Conte live

Napoli, è la tua giornata, la tua festa. Sotto un sole meraviglioso e un cielo che più azzurro non si può, con centinaia di migliaia di tifosi in fila, in attesa, è il momento di celebrare qualcosa di storico. Due bus scoperti attraverseranno la città per rendere omaggio a De Laurentiis, Conte e i campioni d'Italia. Se poi sarà l'ultima di Antonio in città nessuno può saperlo, ma forse non è questo il momento di pensarci. Oggi, adesso, è solo il momento della festa e della gioia. E allora eccolo, di seguito, il racconto in tempo reale di una giornata storica. Unica. Indimenticabile. Napoli è pronta ad abbracciare i suoi campioni.