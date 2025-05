Chi è Mason, il figlio di 9 anni di De Bruyne che ha stregato il presidente De Laurentiis in videochiamata

Mason De Bruyne è il primogenito di Kevin De Bryune : nato nel 2016 dalla relazione con la moglie Michele Lacroix, Mason ha partecipato alla videochiamata con Aurelio De Laurentiis in cui il belga ha confermato di aver comprato una villa a Napoli .

Chi è Mason, il figlio di De Bruyne

"Questa mattina - ha svelato il presidente del Napoli - mi sono collegato con lui la moglie e il figlio di 9 anni, una bellissima famiglia, un 'triplete' fantastico. Credo che abbiano comprato una villa in città, ma fino a che non c'è nero su bianco non si può dare una notizia".

L'allenamento alla viglia del Real e non solo

Ai tempi del Manchester City, Kevin De Bruyne lo aveva portato all'allenamento in vista della sfida Champions League contro il Real Madrid, nell'aprile del 2024. Alcune foto lo hanno ritratto sorridente tra i vari Haaland e gli altri compagni Citizens. Nell'estate dello stesso anno, invece, De Bruyne aveva parlato così di Mason: "Mio figlio maggiore che ha otto anni conosce solo l'Inghilterra e mi chiede spesso se continuerò a giocare a Manchester. Quando arriverà il momento affronteremo l'argomento nel modo giusto".