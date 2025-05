Conte, vertice decisivo con De Laurentiis: il richiamo della Juve è forte, ma la moglie e Oriali...

Antonio Conte farà davvero molta, moltissima fatica a lasciare Napoli se alla fine deciderà di andare altrove come sembra. «Questo entusiasmo e questa passione sono qualcosa di straordinario, difficilmente puoi trovarli», ha detto ieri alla Rai, mentre il bus dei campioni solcava il mare umano tutto azzurro. Ma la Juventus è una possibilità concreta : il richiamo e le chiamate dal passato sono arrivati puntuali e gli hanno offerto un’alternativa e una tentazione quasi irresistibili. E così la storia tra i campioni d’Italia e il suo allenatore campione, un concentrato di ardore e sapienza, è appesa al filo delle speranze: De Laurentiis non ha mai nascosto di voler continuare con lui e gliel’ha ribadito a Ischia durante il weekend del suo compleanno; Oriali e lo staff sperano di restare; Lukaku , il giocatore totem, spera di convincerlo; anche la sua signora, sua moglie Elisabetta , spera che lui decida di restare. La rumba degli scugnizzi speranzosi.

L’ultima scena, o magari incredibilmente a sorpresa la prima del secondo dei tre anni di contratto, sarà scritta oggi: Conte incontrerà De Laurentiis, il ds Manna e l’ad Chiavelli dopo la visita dal Papa. O a Roma o a Napoli, è un dettaglio che in questo frangente non ha davvero importanza. Il titolo vero è che sarà una riunione decisiva: il presidente proverà per l’ultima volta a convincere l’allenatore a proseguire insieme, illustrando innanzitutto piani di mercato che sembrano grandiosi; sia per le previsioni di investimenti da 200 milioni, sia al netto del primo acquisto di nome Kevin De Bruyne e della possibilità di continuare ingaggiando anche Jonathan David (tanto per cominciare). Ieri, nel frattempo, Adl si è espresso così: «I tifosi devono stare tranquilli, nel futuro ci sarà sempre un Napoli che sarà capace di dire la sua. Gli allenatori hanno un contratto, se vogliono rimanere siamo felicissimi di continuare con loro questo straordinario percorso». Poi alla cena dirà: «Quest’uomo ci ha fatto vincere anche senza Kvara. Antonio merita ogni successo». Sembra tanto un saluto. E se addio sarà, la nave virerà dritta verso Massimiliano Allegri: è lui, l’uomo a cui De Laurentiis vorrebbe consegnare la squadra e il futuro se Conte deciderà di andare.

La moglie di Conte: "Farò di tutto per convincerlo"

Se la storia della meravigliosa sfilata dei campioni d’Italia sul Lungomare merita di essere raccontata dalle prima scene, il capitolo finale del futuro dell’allenatore con lo scudetto va invece letto con la tecnica dei flash. «Farò di tutto», la promessa urlata da uno dei bus scoperti dalla signora Elisabetta, sua moglie, ai tifosi che le chiedevano di convincere il tecnico a restare. Tre parole che hanno aperto un mondo e scatenato la fantasia della gente: Napoli s’è innamorata di Conte e non è felice di lasciarlo andare. «Farò di tutto per farlo rimanere», dice Lukaku alla Rai. E ancora: «Non so ancora cosa farà il mister, spero si possa continuare qui: io e la mia famiglia ci siamo trovati benissimo e glielo diciamo tutti i giorni», rivela Oriali. Tutta Napoli - e dintorni - in pressing.