Per il Napoli e per i tifosi del Napoli sono giorni intensi, a loro modo storici. Lo scudetto (il secondo in tre anni), la festa in campo e in città tra fuochi d'artificio e pullman scoperti, l'entusiasmo alle stelle, la visita in Vaticano e l’udienza con Papa Leone XIV . Ma non solo. Soprattutto oggi (martedì 27 maggio) può essere il giorno in cui si decide il futuro di Antonio Conte , che potrebbe replicare quanto fatto da Spalletti dopo il tricolore di due anni fa, e quindi lasciare dopo aver confezionato un capolavoro autentico, oppure dare continuità e rimanere, provando magari ad allargare le ambizioni del club anche in Champions League. Sono ore cruciali: s'è consumato nella residenza romana di De Laurentiis un incontro (annunciato) tra il presidente e Conte proprio per discutere di tutto questo e capire se ci sono i margini per proseguire insieme. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

17:13

Uscito De Laurentiis

È uscita in questo momento anche la macchina con Aurelio De Laurentiis a bordo, probabilmente diretto verso gli studi romani della Filmauro.

17:12

Il Napoli sta facendo di tutto per tenere Conte: dialogo aperto

E ora? Nessun esito definitivo, le parti hanno preso tempo per riflettere ancora, continua il dialogo fra la società e Conte. Di certo c'è che il Napoli sta facendo di tutto per tenere il tecnico.

16:50

Incontro finito: Conte lascia la residenza di De Laurentiis

L'incontro è finito in questo istante dopo circa tre ore. Il vicepresidente Edoardo De Laurentiis (anche lui presente al vertice), Conte con la moglie e il ds Manna hanno lasciato in macchina la residenza del presidente azzurro, mentre l'ad Chiavelli e il Club Manager Antonio Sinicropi sono andati via a piedi.

16:45

Il discorso di Conte ai tifosi del Napoli

Dopo la sfilata lungo le vie di Napoli, le celebrazioni per lo scudetto sono proseguite con una serata di gala durante la quale Conte ha preso la parola e ha ringraziato i tifosi: ecco il suo discorso.

16:35

Hamsik su Conte e Allegri: "La scelta giusta"

Marek Hamsik lascia il calcio giocato. Nella conferenza stampa con cui ha annunciato la partita d'addio l'ex capitano del Napoli si è anche espresso su Conte e su Allegri: "Non saprei immaginarmi capitano oggi, tutti vorrebbero che Conte rimanesse perché ha dato entusiasmo e motivazioni forti. Spero che la squadra si mantenga unita il più possibile e venga rinforzata. Allegri al Napoli? Si sta parlando tanto di lui, sarebbe una scelta giusta: è un mister vincente, che sa come si vince lo scudetto".

16:06

Vertice ancora in corso

Il vertice tra De Laurentiis, Conte, il ds Manna e l'ad Chiavelli è ancora in corso nella residenza del patron azzurro.

15:50

Come De Laurentiis vuole convincere Conte

Lo abbiamo detto, quella di oggi è una riunione sicuramente decisiva. Ed è facile ipotizzare quali tasti toccherà De Laurentiis: proverà per l’ultima volta a convincere l’allenatore a proseguire insieme, illustrando innanzitutto piani di mercato che sembrano grandiosi; sia per le previsioni di investimenti da 200 milioni, sia al netto del primo acquisto di nome Kevin De Bruyne e della possibilità di continuare ingaggiando anche Jonathan David (tanto per cominciare).

15:37

Da De Laurentiis a Lukaku e Oriali: chi vuole ancora Conte

De Laurentiis non ha mai nascosto di voler continuare con Conte e gliel’ha ribadito a Ischia durante il weekend del suo compleanno. Anche Oriali e lo staff sperano di restare. Lukaku, il giocatore totem, spera di convincere Antonio, così come la moglie del tecnico, Elisabetta, che spera che il marito decida di fermarsi a Napoli.

15:18

La tentazione Juve tra Conte e il Napoli

La Juventus è una possibilità concreta per Conte: il richiamo e le chiamate dal passato sono arrivati puntuali e gli hanno offerto un’alternativa e una tentazione quasi irresistibili.

15:04

Il contratto di Conte con il Napoli

Il contratto che lega Conte al Napoli scade nel 2027. L'ingaggio del tecnico è di 7,5 milioni, un elemento da tenere in considerazione in caso di rescissione anticipata.

14:44

Conte-Napoli interessa anche alla Juve

Il vertice DeLa-Conte - che era annunciato da giorni - riguarda strettamente il Napoli, certo, ma è seguito con grande attenzione anche dalla Juventus, che deve ancora sciogliere le proprie riserve su Igor Tudor. Anche a Torino è tempo di riflessioni, soprattutto perché si avvicina il Mondiale per Club: confermare Tudor o cambiare? La dirigenza bianconera valuta e tiene d'occhio i movimenti in casa Napoli perché Conte resta un nome forte per la panchina della Juve.

14:21

Conte nella residenza romana di De Laurentiis

L'incontro tra De Laurentiis, Conte e gli altri esponenti della dirigenza del Napoli si sta svolgendo a pochi passi dal Quirinale, in via Ventiquattro Maggio dove il presidente azzurro ha la residenza romana. Sono ore in cui si decide non solo il futuro di Conte ma anche quello del Napoli, che in base alla scelta che farà il tecnico procederà di conseguenza. Questo di oggi è un incontro risolutore, in un senso o nell'altro. Se le strade di Conte e De Laurentiis si separeranno, quest'ultimo farà all in su Allegri.

14:06

Napoli, De Laurentiis incontra Conte: si decide il futuro

De Laurentiis e Conte, dopo l'udienza dal Papa in Vaticano, si sono diretti insieme, a bordo dell’auto del presidente del Napoli, verso la residenza romana di De Laurentiis. Poco dopo la vettura è uscita dalla residenza, ma a bordo non c'era più nessuno: il patron azzurro e l'allenatore sono rimasti nella sede per svolgere un vertice riservato con altre due figure centrali del Napoli, l’amministratore delegato Maurizio Chiavelli e il direttore sportivo Giovanni Manna. Un incontro a quattro per delineare il futuro.

