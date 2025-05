Conte con gli occhi lucidi chiede di non fare domande sul futuro: "È difficile..."

Felice ed emozionato, con gli occhi lucidi che poi però sono coperti dagli occhiali da sole: Antonio Conte parla così alla Rai direttamente dal bus scoperto durante la festa per lo scudetto del Napoli. La Rai chiarisce che il tecnico aveva chiesto di non fare domande sul futuro e infatti le domande non arrivano. Semplicemente, quando gli viene chiesto: "È difficile staccarsi da tutto questo?", Conte è onesto e si emoziona: "La passione che c'è qui è difficile trovarla da altre parti".

Conte-Napoli ultime news, tutte le sue parole

E, allora, in attesa di quello che sarà, meglio concentrarsi su quello che è stato: "Abbiamo dato a questo popolo tutto quello che avevamo, bisogna provare per capire cosa significa tutto quello che stiamo vivendo in questi giorni. Vincere scudetti con tre squadre diverse che dire? È sempre bello vincere, si lavora per questo, per giornate così, sono veramente molto contento, onore a noi che abbiamo vinto e all'Inter che è una grandissima squadra e può vincere la Champions". Di futuro nessuno parla, neppure il ds Manna che però a precisa domanda su Conte dice: "Non ha rivali, è il numero uno". Perderlo, eventualmente, sarà durissima.