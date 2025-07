Napoli, ultimi giorni di relax prima del ritiro: ecco dove sono i protagonisti dello Scudetto

Nella prossima stagione di Serie A sarà il Napoli la squadra da battere. Così sempre accade ai nastri di partenza nei confronti della squadra campione in carica. Il raduno degli azzurri è fissato per la metà di luglio, e così i giocatori e lo stesso Antonio Conte si stanno godendo gli ultimi giorni di relax prima di tornare a lavoro.

Relax per Mazzocchi e Conte prima del ritorno al lavoro

In questi giorni i protagonisti del Napoli si stanno rilassando prima di iniziare al meglio la stagione. Conte è stato ripreso godersi dei giorni in spiaggia in Sardegna, così come El Cholito Simeone. Pasquale Mazzocchi, invece, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un suo video nel quale si rinfresca sotto un getto d'acqua in piscina. Il Napoli andrà in ritiro a Dimaro dal 17 luglio, mentre a fine del mese ne svolgerà un altro a Castel Di Sangro, dove dovrebbe disputare tre amichevoli internazionali: contro il Paris FC, il Girona e l'Olympiacos.