Conte vuole Ndoye e Beukema al Napoli: il Bologna resiste, ecco quanto chiede

Napoli-Bologna, anzi Bologna-Napoli considerando che il campo virtuale di questa partita durissima è il Dall’Ara, è un anticipo di campionato traslato al mercato. La storia comincia a diventare tanto interessante quanto intricata per forza di cose: il tempo scorre, i raduni si avvicinano, il mercato ha già soffiato un mesetto di lavori - anche se ufficialmente sono solo pochi giorni di affari - ma i prezzi non diminuiscono. Costa tanto Dan Ndoye: 45 milioni di euro , è la prima valutazione del Bologna; e costa un bel po’ anche il suo amico e collega Sam Beukema, valutazione 35 . Sconto comitiva, diciamo al netto di oscillazioni inevitabili e qualche bonus qua e là: l’idea è che il pacchetto completo valga 75 milioni . Quanto la clausola del signor Victor Osimhen . Ma questa è un’altra storia. Il Napoli s’è presentato, ha bussato, è entrato e s’è seduto: il ds Manna ha portato due offerte slegate - perché le due operazioni viaggiano su binari paralleli - e il dt Sartori per il momento le ha rifiutate entrambe. La sintesi è questa. Con un dettaglio essenziale a coté che riguarda l’inserimento, sia nell’uno sia nell’altro caso, di Alessandro Zanoli . La cara e vecchia contropartita tecnica che aiuterà. Vecchia si fa per dire: lui è un giovane terzino destro in gamba e di gamba forte che piace molto a Italiano. In ogni caso, con lui, sarà (sarebbe) un successo: l’idea è che in un modo o nell’altro entrerà in un affare, se affare sarà fatto. Almeno uno.

Mercato Napoli, Conte vuole Ndoye

Con ordine. Ndoye è un obiettivo altissimo nella lista del Napoli anche perché Conte lo aveva già indicato come primo uomo nei giorni dell’addio di Kvara, ma all’epoca il Bologna correva ancora in e per la Champions, inseguiva la Coppa Italia, sparava ciak nel cinema Italiano, come cantava il Dall’Ara. Insomma: incedibile. Oggi non lo è più, d’accordo, ma ciò non vuol dire che il suo club lo svenderà. Detto questo, Dan è di certo un profilo di altissimo livello, perfetto per il sistema di Conte, doppia fase ed estro, gol e assist. Voglia, fame, la scuola di un anno uomo contro uomo a rinforzare muscoli e tenacia, resistenza e resilienza: le caratteristiche perfette del giocatore del signor Antonio, soprattutto se abbinate al talento. E Ndoye ne ha in dote. La richiesta di Sartori è stata notevole: 45 milioni più Zanoli. Elemento non da poco: Dan e il Napoli hanno un accordo di massima, faccia a faccia le cose sono andate bene, poche cose da sistemare. Ma la trattativa concerne tre parti. Due club.