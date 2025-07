McTominay: "Napoli, dobbiamo ripeterci. Il cuscino? Ci dormo sempre..."

McTominay è carico e ha ancora tanta fame. Il centrocampista del Napoli, a Radio Crc, ha parlato del presente, del passato e del futuro dal ritiro di Dimaro: “Ambientarmi in Serie A è stato reso molto semplice da mister Conte e dai miei compagni di squadra che sono stati fantastici con me dal primo momento in cui sono arrivato. Io volevo solo lavorare il più possibile, mettermi in forma il più possibile e mostrare le mie qualità in campo. Non è un discorso solo per la passata stagione, ma vale anche per quella che è iniziata ora: nuovo capitolo, nuovi giocatori e non vedo l’ora".