Napoli-Cagliari diretta risultato, oggi live la partita Serie A per lo scudetto

Dopo 750 giorni e l'intervallo di una sola stagione dal trionfo tricolore di Udine il Napoli può festeggiare un altro scudetto , il quarto della sua storia. E pensare che per il terzo del 2023 il club partenopeo aveva atteso 33 anni. In questi 750 giorni c'è stato di tutto: lo scudetto, il cambio di tre allenatori (Garcia, Mazzarri, Calzona) in un'annata da dimenticare, il decimo posto, l'arrivo di Conte - che potrebbe diventare il primo meridionale a vincere alla guida di una squadra del Sud - e infine il nuovo sogno. Al Maradona la partita di questa sera (venerdì 23 maggio) contro un Cagliari già salvo può scatenare l'apoteosi azzurra, difficilmente prevedibile ad inizio stagione: basta la vittoria al Napoli per laurearsi campione, a prescindere dal risultato dell' Inter a Como. Se sarà festa, giù il cappello per De Laurentiis, che insegue il bis di Ferlaino del 1986-87 e 1989-90, Manna e Conte, che può festeggiare il suo quarto scudetto in carriera dopo i tre con la Juventus e quello con l'Inter. Segui tutti gli aggiornamenti e la sfida in diretta .

20:11

Napoli in campo sulle note di "Live is life"

Sulle note di "Live is life", canzone sulla quale Maradona esibì uno dei riscaldamenti più iconici della storia del calcio, entra il Napoli in campo per riscaldarsi. Tripudio di bandiere, sciarpe, fumogeni e trombette allo stadio.

19:58

Le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Raspadori, Lukaku. Allenatore: Conte.

CAGLIARI (3-5-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Makoumbou, Adopo, Deiola, Augello; Viola; Piccoli. Allenatore: Nicola.

19:55

Napoli, Olivera: "Conte è carico, vogliamo lo scudetto"

Olivera del Napoli a Dazn: "Abbiamo visto la passione della gente, dobbiamo vincere per dare lo scudetto a questa gente che lo merita. Oggi conta solo vincere, speriamo vada tutto bene. Conte è carico, come tutti. Dobbiamo fare una partita tosta e stare attenti".

19:49

Cagliari, Adopo: "Qui per fare la nostra partita"

Adopo del Cagliari a Dazn: "Nella notte c'era un po' di casino ma sono abituato, ogni volta che vengo qua succedono queste cose. All'inizio c'era fastidio ma poi abbiamo dormito tutti bene. Sappiamo quanto è importante per loro questa partita, ma non c'entra niente Napoli e Inter, noi siamo qua per fare la nostra partita".

19:42

Giocatori del Napoli in campo per il walk around

I calciatori del Napoli sono scesi in campo per il consueto walk around prima della partita e sono stati accolti da un entusiasmo caloroso del Maradona, che pian piano va verso il sold out.

19:32

Arrivato il pullman del Napoli allo stadio

Coperto dai fumogeni e avvolto dalla bolgia dei tifosi, è arrivato il pullman del Napoli allo stadio Maradona. Il clima è bellissimo e l'atmosfera caldissima.