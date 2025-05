Napoli sogna il quarto scudetto: un fiume azzurro di tifosi invade via Toledo

Una marea umana tinta d'azzurro ha invaso via Toledo già dal primo pomeriggio. Maglie del Napoli, bandiere e sciarpe al vento e un entusiasmo travolgente: i tifosi partenopei stanno riempendo il cuore della città in vista dell'attesissima sfida contro il Cagliari, in programma questa sera allo stadio Maradona. Un match che potrebbe valere lo scudetto, il quarto della storia azzurra. A guidare il corteo spontaneo, diretto verso piazza Pebliscito dove il Comune ha predisposto uno dei tre maxischermi ufficiali, è il grido che risuona da ogni angolo: "La capolista se ne va". Tra cori e sorrisi, i sostenitori del Napoli sognano di chiudere il campionato con il tricolore sul petto, qualcuno porta già il numero 4 stampato nello scudetto delle bandiere.