Lucca: "Il Napoli era il mio obiettivo, ho già sentito Gattuso. Non mi pesa essere accostato a Osimhen e Higuain"

"La gavetta - racconta Lucca - mi ha aiutato tanto a crescere, fin da quando avevo 14-15 anni mi sono confrontato con gente più grande. Lo consiglio molto, perchè ti fa avere tanta 'cazzimma'. So solo io da dove sono partito e quando ho lavorato per essere qui". L' ex Udinese ripercorre anche le tappe della sua avventura all' Ajax , nella stagione 2022/2023: "Mi ha aiutato tanto, anche se ho vissuto un anno senza giocare", spiega Lucca . "Le difficoltà fuori da casa sono state tante, ero più giovane, ma sono esperienze che ti porti dentro e ti fanno crescere tanto. Sono grato all'Ajax ma ora la mia testa è solo sul Napoli". Lorenzo torna poi sull'episodio del rigore calciato a Lecce e il litigio con il compagno di squadra Thauvin ( qui i dettagli ): "Su quel rigore, il discorso è stato un po' frainteso, ma ci siamo subito messi d'accordo con Thauvin e la società, è acqua passata, può capitare quando giochi. Io voglio solo aiutare la squadra".

Lucca si racconta: dagli hobby alla Champions League fino al numero di maglia e l'entusiasmo dei tifosi azzurri

"I miei hobby? Non ne ho molti", afferma Lucca tra le risate. "Mi piace giocare a padel e stare con gli amici o in famiglia vivendo lontano da casa. Festa scudetto? Sono stati emozionanti, vorrei riviverli. L'urlo 'The Champions' al Maradona? Ad Amsterdam ero in panchina anche contro il Napoli. Quando ho sentito l'urlo della Champions mi sono venuti i brividi, non vedo l'ora di giocarci". Lucca spiega anche la scelta del numero di maglia: "La questione è molto semplice: 7+2 fa 9 e Lukaku aveva già il 9. Non potevo certo prenderlo!". Infine, su Napoli e sull'entusiasmo dei tifosi, Lucca non ha dubbi: "La città è meravigliosa, con persone meravigliose, puoi solo divertirti. Da quando sono arrivato a Dimaro per il primo allenamento ho subtio percepito l'accoglienza del pubblico e di tutti coloro che lavorano nel Napoli, è stato emozionante, non mi sarei mai aspettato tutte queste persone qui. Venivo da una squadra e una città più piccole, non c'è quest'euforia".