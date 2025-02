Clamoroso Lucca, calcia il rigore: tutti i compagni contro, Runjaic lo sostituisce. Caos totale in Lecce -Udinese!

LECCE - Incredibile litigio tra compagni di squadra durante Lecce-Udinese, anticipo del venerdì della 26ª giornata di Serie A: al 30' l'arbitro Bonacina ha concesso un rigore ai friulani e Lorenzo Lucca ha preteso di calciare il penalty, iniziando a litigare con 4-5 compagni di squadra. L'attaccante dell'Udinese ha preso in mano il pallone, strappando la trasformazione dagli 11 metri al capitano Thauvin, rigorista designato della squadra. A quel punto è iniziata una vistosa e prolungata discussione tra i calciatori dell'Udinese, sul dischetto, sotto gli occhi di tutti, con Lucca che non ha voluto cambiare idea, nonostante l'insistenza dei compagni, tra i quali il veterano Sanchez e lo stesso Thauvin, visibilmente contrariato. Sono intervenuti senza successo anche Bijol, che ha strattonato Lucca, poi Kamara, Solet e Karlström. A un certo punto, visto il prolungarsi per circa 90 secondi del bisticcio, si è avvicinato anche l'arbitro Bonacina, che ha sventolato un cartellino giallo, indirizzato proprio a Lucca.