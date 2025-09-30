Napoli, voglia di rilancio: Conte aspetta risposte

Napoli, serve ripartire nonostante l'emergenza

Probabilmente, però, la necessità di vincere è più ampia: è un raggio di sole, sbiadisce e cancella le macchie; aiuta ad archiviare tutti i brutti pensieri; alimenta l’autostima oltre alla classifica e soprattutto vale un pieno di benzina per ripartire immediatamente. Sia chiaro: la sconfitta di San Siro non è costata il primo posto, anche se ora ci sono Milan e Roma a condividerlo, ed è arrivata in emergenza. Senza Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola e Olivera e con una difesa totalmente inedita. Insomma, è una normalissima frenata che tra l’altro è stata registrata dominando sul piano del gioco e delle occasioni, dei cross e degli angoli. Ed è forse questo l’aspetto che più fa riflettere: il Napoli ha sprecato in conclusione come spesso gli è accaduto, non ha sfruttato la superiorità numerica e di conseguenza ha pagato a carissimo prezzo disattenzioni collettive e individuali raramente commesse nell’interpretazione della fase di non possesso. Due gol incassati su tre chance del Milan. Problemini o problemi sconosciuti, finora: la partita di domani con lo Sporting e quella di domenica in campionato contro il Genoa, insomma, saranno utilissime per rimettere subito le cose a posto. Per ricaricare le pile dell’energia psicofisica.

Napoli, Conte aspetta McTominay

Archiviata la storia della sostituzione di De Bruyne, e in attesa di recuperare Buongiorno e Rrahmani (oltre a Spina e Olivera), Conte aspetta risposte sul campo da McTominay, di certo meno incisivo e dominante dei suoi standard napoletani abituali. McT sta attraversando una fase alterna, tra la sfida con il Pisa e quella di San Siro è parso molto chiaro, ma il tecnico ha sempre saputo come tirare fuori il meglio dai singoli e dalla squadra nei momenti meno brillanti e tra domani e domenica punterà al massimo. Ai tre punti in Europa e in campionato. Poi, la sosta. Un periodo che sarà utile per smaltire anche i problemi fisici dei due centrali titolari: i tempi più brevi sono quelli previsti per Buongiorno, fuori dalla serata contro il Pisa e con il mirino puntato sul Torino post pausa; ancora da definire, invece, i progetti di Rrahmani. E così, almeno per il momento, avanti con Beukema, investimento estivo da 31 milioni; Juan Jesus e Marianucci (in campionato: lui è fuori dalla lista Uefa).