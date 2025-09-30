Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Napoli, voglia di rilancio: Conte aspetta risposte

Il ko con il Milan dopo 16 risultati utili di fila può essere cancellato in cinque giorni al Maradona: c’è la Champions con lo Sporting Lisbona e domenica arriva il Genoa
Fabio Mandarini
4 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

San Siro e il Milan hanno lasciato strascichi che il Napoli s’è portato fino a ieri al centro sportivo di Castel Volturno, alla ripresa: l’episodio De Bruyne; la prima sconfitta in campionato della stagione dopo sedici risultati utili consecutivi e la seconda in undici giorni dopo quella a Etihad con il City; le inusuali disattenzioni difensive confermate anche a Milano dopo le prime avvisaglie di Firenze e gli errori con il Pisa; la difficoltà di tratteggiare la linea a quattro in vista del bis di Champions, in programma domani al Maradona contro i campioni del Portogallo dello Sporting Lisbona. Una partita fondamentale per il cammino del Napoli in Europa: la vittoria serve come il pane per respirare e ricominciare a guardare con fiducia al futuro internazionale  

Napoli, serve ripartire nonostante l'emergenza

Probabilmente, però, la necessità di vincere è più ampia: è un raggio di sole, sbiadisce e cancella le macchie; aiuta ad archiviare tutti i brutti pensieri; alimenta l’autostima oltre alla classifica e soprattutto vale un pieno di benzina per ripartire immediatamente. Sia chiaro: la sconfitta di San Siro non è costata il primo posto, anche se ora ci sono Milan e Roma a condividerlo, ed è arrivata in emergenza. Senza Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola e Olivera e con una difesa totalmente inedita. Insomma, è una normalissima frenata che tra l’altro è stata registrata dominando sul piano del gioco e delle occasioni, dei cross e degli angoli. Ed è forse questo l’aspetto che più fa riflettere: il Napoli ha sprecato in conclusione come spesso gli è accaduto, non ha sfruttato la superiorità numerica e di conseguenza ha pagato a carissimo prezzo disattenzioni collettive e individuali raramente commesse nell’interpretazione della fase di non possesso. Due gol incassati su tre chance del Milan. Problemini o problemi sconosciuti, finora: la partita di domani con lo Sporting e quella di domenica in campionato contro il Genoa, insomma, saranno utilissime per rimettere subito le cose a posto. Per ricaricare le pile dell’energia psicofisica.  

Napoli, Conte aspetta McTominay

Archiviata la storia della sostituzione di De Bruyne, e in attesa di recuperare Buongiorno e Rrahmani (oltre a Spina e Olivera), Conte aspetta risposte sul campo da McTominay, di certo meno incisivo e dominante dei suoi standard napoletani abituali. McT sta attraversando una fase alterna, tra la sfida con il Pisa e quella di San Siro è parso molto chiaro, ma il tecnico ha sempre saputo come tirare fuori il meglio dai singoli e dalla squadra nei momenti meno brillanti e tra domani e domenica punterà al massimo. Ai tre punti in Europa e in campionato. Poi, la sosta. Un periodo che sarà utile per smaltire anche i problemi fisici dei due centrali titolari: i tempi più brevi sono quelli previsti per Buongiorno, fuori dalla serata contro il Pisa e con il mirino puntato sul Torino post pausa; ancora da definire, invece, i progetti di Rrahmani. E così, almeno per il momento, avanti con Beukema, investimento estivo da 31 milioni; Juan Jesus e Marianucci (in campionato: lui è fuori dalla lista Uefa). 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Conte e De Bruyne, il discorsoPace Conte-De Bruyne