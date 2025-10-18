Conte diretta conferenza: le parole del tecnico dopo Torino-Napoli LIVE

20:24

Simeone: "Ci sono tante emozioni dentro di me ma sono contento"

"È stata una partita speciale, conquistare tre punti in un match così difficile... Sono contento, per come ho giocato e per come ho gestito le emozioni. Abbiamo vinto contro i migliori d'Italia, abbiamo fatto una partita da Torino. Gol al Napoli? Sono contento, è un gol per la squadra. Non è facile segnare al Napoli. Ci sono tante emozioni dentro di me, ma sono contento per i tifosi del Torino, la squadra ha lottato fino alla fine. Si è visto un ambiente bellissimo. Al di là del gol sono contento di quello che ho visto. Fin quando indosserò la maglia del Torino, la difenderò fino alla fine". Queste le parole dell'ex e Mvp della partita Simeone.

20:15

Conte perde ancora contro Baroni: la statistica

Marco Baroni si conferma essere la bestia nera di Antonio Conte: negli ultimi quattro scontri tra i due, Conte ne ha perse tre e pareggiata una.

20:10

Napoli, social scatenati per il gol dell'ex Simeone

In attesa delle parole dei protagonisti e di Antonio Conte, i social si scatenano tra ironie e fotomontaggio dopo il gol dell'ex di Simeone.

20:05

Simeone punisce il Napoli: segna e non esulta

Quasi uno scherzo del destino che la sconfitta sia stata inflitta proprio dall'ex Simeone, che con il suo gol fa esultare i granata e ferma gli azzurri. L'attaccante dopo il gol non ha esultato.

19:59

Lang, gol annullato al 93'. Il Napoli esce sconfitto

Non basta l'assalto finale degli azzurri, con la rete di Lang al 93' che viene annullata per fuorigioco. A sorpresa il Napoli cade allo Stadio Olimpico Grande Torino.

19:58

Napoli ko contro il Torino: attesa per le parole di Conte

Il grande ex Simeone decide la sfida e condanna il Napoli alla seconda sconfitta in campionato. Gli azzurri frenano e rischiano il sorpasso in classifica: segui tutte le dichiarazioni di Conte dopo il ko contro il Torino.

Stadio Olimpico Grande Torino - Torino