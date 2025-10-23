Lukaku, la dedica da brividi dopo il funerale del padre: "È dura, ma..."

Un post toccante, l'ennesimo da dedicare alla tragica scomparsa del padre Jordan . Dopo una serie di dissidi familiari denunciati sui social , Lukaku ha annunciato che la salma del padre, morto lo scorso 28 settembre all'età di 58 anni a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, è stata seppellita . Per l'occasione l'attaccante belga ha affidato ai social un ultimo emozionante saluto sui social.

Lukaku, l'ultima emozionante dedica per il padre

"Il nostro eroe è stato sepolto oggi. È dura, veramente dura. Ma so che è orgoglioso dei suoi ragazzi. Grazie per tutto, papà. Che la tua anima riposi in pace. Ti amo". Allegate al post una serie di foto e video, tra cui Lukaku da bambini in braccio al padre e un gol allo United con dedica proprio a Roger. È apparsa anche una storia su Instagram con l'immagine dell'ex calciatore e la scritta: "Per sempre".