Lukaku, la dedica da brividi dopo il funerale del padre: "È dura, ma..."
Un post toccante, l'ennesimo da dedicare alla tragica scomparsa del padre Jordan. Dopo una serie di dissidi familiari denunciati sui social, Lukaku ha annunciato che la salma del padre, morto lo scorso 28 settembre all'età di 58 anni a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, è stata seppellita. Per l'occasione l'attaccante belga ha affidato ai social un ultimo emozionante saluto sui social.
Lukaku, l'ultima emozionante dedica per il padre
"Il nostro eroe è stato sepolto oggi. È dura, veramente dura. Ma so che è orgoglioso dei suoi ragazzi. Grazie per tutto, papà. Che la tua anima riposi in pace. Ti amo". Allegate al post una serie di foto e video, tra cui Lukaku da bambini in braccio al padre e un gol allo United con dedica proprio a Roger. È apparsa anche una storia su Instagram con l'immagine dell'ex calciatore e la scritta: "Per sempre".