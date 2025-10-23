Corriere dello Sport.it
giovedì 23 ottobre 2025
Lukaku, la dedica da brividi dopo il funerale del padre: "È dura, ma..."

Dopo alcuni dissidi familiari, l'attaccante del Napoli affida ai social un ultimo saluto dopo la tragica scomparsa di papà Roger, tra parole e vecchie foto
1 min
TagsLukakunapoli
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Un post toccante, l'ennesimo da dedicare alla tragica scomparsa del padre Jordan. Dopo una serie di dissidi familiari denunciati sui social, Lukaku ha annunciato che la salma del padre, morto lo scorso 28 settembre all'età di 58 anni a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, è stata seppellita. Per l'occasione l'attaccante belga ha affidato ai social un ultimo emozionante saluto sui social.

Lukaku, l'ultima emozionante dedica per il padre

"Il nostro eroe è stato sepolto oggi. È dura, veramente dura. Ma so che è orgoglioso dei suoi ragazzi. Grazie per tutto, papà. Che la tua anima riposi in pace. Ti amo". Allegate al post una serie di foto e video, tra cui Lukaku da bambini in braccio al padre e un gol allo United con dedica proprio a Roger. È apparsa anche una storia su Instagram con l'immagine dell'ex calciatore e la scritta: "Per sempre".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

