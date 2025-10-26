Corriere dello Sport.it
domenica 26 ottobre 2025
Il Napoli fa festa contro l'Inter: il gesto di De Laurentiis a fine partita

La scena immortalata dalla tribuna dello stadio "Diego Armando Maradona" al termine del big match dell'ottava giornata di Serie A
Dopo la pesante sconfitta di Eindhoven in Champions League, il Napoli di Antonio Conte ritrova il sorriso e gli abbracci del presidente Aurelio De Laurentiis, più che soddisfatto all'uscita dal campo dei suoi calciatori e dell'allenatore azzurro. Il gesto del numero uno del club partenopeo, nei pressi dell'ingresso del tunnel degli spogliatoi, non è certo passato inosservato dopo il 3-1 con l'Inter.

Il Napoli batte l'Inter e vola in testa alla classifica: il gesto di De Laurentiis a fine partita

Il Napoli di Antonio Conte si gode i gol di De Bruyne, McTominay e Anguissa e vola in testa alla classifica a quota 18, dimenticando in fretta il 6-2 con il PSV e le polemiche degli ultimi giorni. Al termine della super sfida con l'Inter, valida per l'ottava giornata di campionato, il presidente Aurelio De Laurentiis ha atteso Conte e i suoi calciatori all'imbocco del tunnel degli spogliatoi, per salutare e ringraziare tutti per la prestazione offerta al "Maradona" nella serata di ieri. Un sentito abbraccio con il tecnico salentino e un classico "cinque" ad ogni giocatore, senza nascondere la sua soddisfazione per aver battuto una competitor più che accreditata per la vittoria dello scudetto.

 

 

