Il Napoli fa festa contro l'Inter: il gesto di De Laurentiis a fine partita

Dopo la pesante sconfitta di Eindhoven in Champions League, il Napoli di Antonio Conte ritrova il sorriso e gli abbracci del presidente Aurelio De Laurentiis , più che soddisfatto all'uscita dal campo dei suoi calciatori e dell'allenatore azzurro. Il gesto del numero uno del club partenopeo, nei pressi dell'ingresso del tunnel degli spogliatoi, non è certo passato inosservato dopo il 3-1 con l'Inter .

Il Napoli batte l'Inter e vola in testa alla classifica: il gesto di De Laurentiis a fine partita

Il Napoli di Antonio Conte si gode i gol di De Bruyne, McTominay e Anguissa e vola in testa alla classifica a quota 18, dimenticando in fretta il 6-2 con il PSV e le polemiche degli ultimi giorni. Al termine della super sfida con l'Inter, valida per l'ottava giornata di campionato, il presidente Aurelio De Laurentiis ha atteso Conte e i suoi calciatori all'imbocco del tunnel degli spogliatoi, per salutare e ringraziare tutti per la prestazione offerta al "Maradona" nella serata di ieri. Un sentito abbraccio con il tecnico salentino e un classico "cinque" ad ogni giocatore, senza nascondere la sua soddisfazione per aver battuto una competitor più che accreditata per la vittoria dello scudetto.