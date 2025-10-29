Napoli, De Bruyne operato ad Anversa: parole di fiducia dal suo fisioterapista

ANVERSA (Belgio) - Kevin De Bruyne è stato operato stamattina ad Anversa al bicipite femorale destro dopo l'infortunio patito contro l' Inter sabato scorso. L'intervento chirugico sarebbe perfettamente riuscito. "Tutto è andato bene, anzi brillantemente" le prime parole dopo l'operazione da parte di Lieven Maesschalck , fisioterapista 61enne di fiducia di De Bruyne. Il centrocampista del Napoli dovrebbe rientrare entro quattro mesi, in tempo per riprendere la forma al meglio e andare al Mondiale.

L'infortunio di De Bruyne

De Bruyne si è infortunato nel match vinto 3-1 contro l'Inter, nel momento in cui ha segnato su rigore il gol dell'1-0, al 33' del primo tempo. Il centrocampista belga ha riportato una "lesione di alto grado" allo stesso muscolo che l'aveva costretto all'intervento già nell'agosto del 2023. La lesione però non sarebbe nello stesso punto di due anni fa e questo dovrebbe accorciare i tempi di recupero rispetto a una recidiva. Nel 2023 De Bruyne si fermò per cinque mesi, mentre ora si parla di tre-quattro mesi di stop. Il centrocampista della nazionale belga nei prossimi giorni comincerà l'iter riabilitativo nella struttura specializzata 'Move to Cure' di Anversa. Tutte le scelte del calciatore sono state concordate con lo staff medico del Napoli.