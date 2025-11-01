Conte: "Ho avuto risposte da uomini veri. Lukaku? Non so quando potrà rientrare"

Il tecnico applaude il suo Napoli

L'allenatore azzurro applaude il suo Napoli nonostante la mancata vittoria: "Il Como è una realtà anche se molti non se ne rendono conto solo perché si chiama Como - aggiunge Conte sempre in collegamento con 'Dazn' -. Abbiamo fatto una prestazione seria sotto tutti i punti di vista nonostante le difficoltà, come l'infortunio di Gilmour che ci ha portato a inventare Elmas in quel ruolo o quello di Spinazzola, che ha lasciato il posto a Gutierrez. I due che sono entrati hanno fatto un'ottima partita e di questo sono contento. Mi porto via una prestazione che mi soddisfa, anche più di altre volte in cui magari abbiamo vinto. Ho avuto risposte da uomini veri contro una squadra forte, che l'anno scorso ci ha battuto a casa sua".