Conte: "Ho avuto risposte da uomini veri. Lukaku? Non so quando potrà rientrare"
NAPOLI - È un Antonio Conte comunque soddisfatto del suo Napoli quello che si presenta ai microfoni delle tv e in conferenza stampa dopo il pari senza reti contro il Como al Maradona nel match valido per la 10ª giornata di Serie A, con gli azzurri che ora sono momentaneamente in vetta da soli a +1 sulla Roma (ospite del Milan domani, 2 novembre).
Napoli, l'analisi di Conte sul pari contro il Como
"È stata una partita di stampo europeo e di alto livello, tra due squadre coraggiose che hanno giocato con grande intensità - dice ai microfoni di 'Dazn' il tecnico dei campioni d'Italia, già all'intervallo protagonista di un particolare siparietto con il collega Cesc Fabregas con il quale si era a 'beccato' nel corso del primo tempo -. Loro possono recriminare sul rigore, mentre nel secondo tempo penso che avremmo meritato di più noi. Alla fine, a parte il rigore - sottolinea Conte -, non ricordo altre parate di Milinkovic".
Il tecnico applaude il suo Napoli
L'allenatore azzurro applaude il suo Napoli nonostante la mancata vittoria: "Il Como è una realtà anche se molti non se ne rendono conto solo perché si chiama Como - aggiunge Conte sempre in collegamento con 'Dazn' -. Abbiamo fatto una prestazione seria sotto tutti i punti di vista nonostante le difficoltà, come l'infortunio di Gilmour che ci ha portato a inventare Elmas in quel ruolo o quello di Spinazzola, che ha lasciato il posto a Gutierrez. I due che sono entrati hanno fatto un'ottima partita e di questo sono contento. Mi porto via una prestazione che mi soddisfa, anche più di altre volte in cui magari abbiamo vinto. Ho avuto risposte da uomini veri contro una squadra forte, che l'anno scorso ci ha battuto a casa sua".
La risposta di Conte su Lukaku
Così invece Conte risponde a una domanda su Lukaku, presente oggi in tribuna al Maradona: "Quando rientra? Non lo so, dovete chiederlo ai medici. Romelu sta cercando di assoribire questo infortunio grave accusato in estate, ma la sua presenza fa sempre bene al gruppo che ha bisogno della sua leadership come a lui fa bene tornare a respirare l'aria dello spogliatoio. Siamo contenti di averlo rivisto - chiosa il tecnico del Napoli - e saremo ancora più contenti quando lo rivedremo in campo".
