È Conte a dare fastidio, più del Napoli

Quelle parole di Conte sul Napoli che dà fastidio hanno fatto discutere. Erano queste, pronunciate alla vigilia della partita di Champions League contro l'Eintracht, poi pareggiata 0-0: "Napoli che è lì, che lotta per le prime posizioni, dà fastidio. Lo capisco. Forse qualcun altro deve entrare nell'ottica... Quindi ambiente compatto, sempre, i calciatori stanno dando tutto, i nuovi si stanno inserendo. Forse questo fa paura".

Zazzaroni su Conte

Sull'argomento è intervenuto anche il direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, che tramite il suo profilo Instagram ha scritto: "Non so se il Napoli dia fastidio, so per certo, però, che Antonio Conte sta sulle palle a tanti. Leggo e ascolto attacchi senza senso, banali, fuori contesto, critiche alle sue parole, a giudizi come quello dato alla prestazione dell'Eintracht. Se Conte non desse fastidio, soltanto i tifosi del Napoli si sarebbero occupati di quella partita. Ma Conte è Conte. L'antipatico, il piagnone, quello che non ha mai colpe. Perché invece noi italiani sappiamo riconoscere il valore degli altri? Noi italiani non inseguiamo alibi, attenuanti o colpevoli quando perdiamo? Conte siamo noi. Per questo ci sta sulle palle. Parlate di Conte con i suoi giocatori: chiedete loro quanta forza riesce a trasmettere. Anche con certi interventi esterni. Ossessivo? Dichiarato. Parafrasando George Sand, Il marchio della creatività calcistica è una violenta, indistruttibile ossessione. PS. Dimenticavo: Conte ha mai potuto allenare una squadra da Champions?".