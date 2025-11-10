Corriere dello Sport.it
lunedì 10 novembre 2025
De Laurentiis: "Dimissioni Conte una favola. Tra noi una sintonia speciale"

Il pensiero social del presidente del Napoli rassicura i tifosi azzurri dopo le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dall'allenatore salentino
2 min
TagsDe LaurentiisContenapoli
Il giorno dopo le forti dichiarazioni di Antonio Conte, arrivate nel post partita di Bologna-Napoli, c'ha pensato il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis a fare chiarezza sulla posizione del tecnico salentino e sui rapporti che attualmente intercorrono tra proprietà e area tecnica.

Napoli, De Laurentiis smentisce le dimissioni di Conte: "Una favola..."

Questo il pensiero social del presidente De Laurentiis, emerso sul suo account X ufficiale: "Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte - si legge -. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili", ha precisato il numero uno del Napoli. "Tra me e Conte - ha poi proseguito De Laurentiis - esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"...,che piacciono molto ai napoletani e non solo. Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli", ha concluso.

 

