Furia De Laurentiis: "Ho prestato Rrahmani e Anguissa e sono tornati sfasciati, ci devono risarcire"

Aurelio De Laurentiis è una furia nel cuore di questa sosta dedicata alle nazionali. Dopo il grave infortunio di Zambo Anguissa , il presidente del Napoli ha deciso di lanciare un messaggio forte e chiaro in vista della ripresa del campionato. Calendario fitto di impegni e calciatori chiamati a giocare un numero di partite che rischia di condizionare rendimento, condizione fisica e tempi di recupero.

Napoli, De Laurentiis è una furia: "Infortuni? Non si può andare avanti così"

In video collegamento a "Motore Italia, edizione America's Cup", il presidente De Laurentiis non ha usato giri di parole a margine dell'emergenza infortuni che sta falcidiando la rosa del Napoli di Antonio Conte: "Ho prestato Rrahmani ed è tornato sfasciato, Anguissa è tornato sfasciato. Non si può andare avanti così. Quando ci sono i campionati devo arrivare fino alla fine senza interruzioni, bisogna avere meno squadre, fare meno partite. I giocatori prendono uno stipendio dalle società - ha aggiunto il numero uno azzurro - e le società devono poter decidere se mandarli nelle Nazionali o no. Se un giocatore si infortuna in Nazionale, si deve riaprire una finestra di mercato e ci devono risarcire. Ma sembra che alla Fifa e all'Uefa dei campionati nazionali non interessi nulla".