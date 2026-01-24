McTominay carica il Napoli: "Con la Juve sarà durissima ma vogliamo vincere"

NAPOLI - Cresce l'attesa per il big match tra Juventus e Napoli , in programma domani (domenica 25 gennaio) all' Allianz Stadium di Torino . "E' una sfida storica per la rivalità che c'è. I tifosi ce lo ricordano spesso e sappiamo che sarà durissima come lo è sempre contro una Juventus molto forte, anche a livello offensivo": così Scott McTominay - davanti alle telecamere di Sky - presenta la sfida tra i bianconeri dell'ex Spalletti e gli azzurri campioni d'Italia in carica . "Dovremo dare - aggiunge il campione scozzese - tutto quello che abbiamo con concentrazione e massima applicazione, cercando di tornare a vincere con continuità. Contro la Juventus - ricorda McTominay - ho giocato la mia prima gara da titolare qui a Napoli, è stato emozionante. Ho dei bei ricordi, nonostante la sfortuna di non aver vinto quella gara".

McTominay: "Siamo ancora lì nonostante gli infortuni. Gol a Juve o Chelsea? Voglio segnare a entrambe"

Il numero otto azzurro è tornato poi sul pareggio contro il Copenaghen in Champions League e la sua delusione al fischio finale: "Ho solo detto che era inaccettabile non aver vinto quella partita con un uomo in più, ma capita. Fino a ora abbiamo già vinto un trofeo e, nonostante i tanti infortuni, siamo ancora lì tra le prime in A. È un periodo sfortunato, ma è il calcio e fa parte del gioco. Chi è entrato ha fatto molto bene e dobbiamo trovare continuità come gruppo. Anche io entro in campo per dare il massimo e aiutare la squadra, non importa dove gioco. Bisogna adattarsi. Se preferisco segnare a Juve o Chelsea? A entrambe".