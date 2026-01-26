Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 26 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Il surreale dialogo tra Vergara e Mariani durante Juve-Napoli: "Prima di tutto sono italiano". La replica dell'arbitro

Nel corso del match andato in scena all'Allianz Stadium di Torino, non è passato inosservato il siparietto tra il direttore di gara e il centrocampista azzurro
3 min
TagsMarianivergaraJuve-Napoli
Napoli

Napoli

Napoli

È diventato virale in poche ore il video che ritrae l'arbitro Mariani rivolgersi in lingua inglese ad Antonio Vergara nel corso di Juventus-Napoli. Un dialogo tanto surreale quanto curioso, registrato dalla ref cam, con il direttore di gara già nel mirino della critica per la mancata concessione del rigore in favore degli azzurri nel primo tempo sul parziale di 1-0 per i padroni di casa.

Juve-Napoli, surreale dialogo tra Vergara e Mariani: "Prima di tutto sono italiano". La replica dell'arbitro

"I know, this is ball, I know very well, this is ball" ("Lo so, questa è palla, lo so molto bene, questa è palla"), così Maurizio Mariani dopo un contrasto di gioco durante Juve-Napoli. Nulla di strano per un arbitro internazionale abituato a confrontarsi con calciatori provenienti da ogni Paese, ma stavolta l'interlocutore era italiano. Infatti, come dimostrano le immagini e l'audio della Refcam, è proprio il napoletano Antonio Vergara ad andare a chiedere spiegazioni al direttore di gara. Nel frastuono dello Stadium, Mariani si è confuso e non ha riconosciuto il giovane talento della squadra di Conte, rivolgendosi a lui in lingua inglese. Simpatica la risposta di Vergara, che ha subito chiarito: "Sono italiano, prima cosa". E a quel punto, nella concitazione, Mariani ha chiosato con un telegrafico "Eh, vai...", rendendosi conto della svista e andando avanti.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

