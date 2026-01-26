Il surreale dialogo tra Vergara e Mariani durante Juve-Napoli: "Prima di tutto sono italiano". La replica dell'arbitro

Juve-Napoli, surreale dialogo tra Vergara e Mariani: "Prima di tutto sono italiano". La replica dell'arbitro

"I know, this is ball, I know very well, this is ball" ("Lo so, questa è palla, lo so molto bene, questa è palla"), così Maurizio Mariani dopo un contrasto di gioco durante Juve-Napoli. Nulla di strano per un arbitro internazionale abituato a confrontarsi con calciatori provenienti da ogni Paese, ma stavolta l'interlocutore era italiano. Infatti, come dimostrano le immagini e l'audio della Refcam, è proprio il napoletano Antonio Vergara ad andare a chiedere spiegazioni al direttore di gara. Nel frastuono dello Stadium, Mariani si è confuso e non ha riconosciuto il giovane talento della squadra di Conte, rivolgendosi a lui in lingua inglese. Simpatica la risposta di Vergara, che ha subito chiarito: "Sono italiano, prima cosa". E a quel punto, nella concitazione, Mariani ha chiosato con un telegrafico "Eh, vai...", rendendosi conto della svista e andando avanti.