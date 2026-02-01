Napoli, infortunio Di Lorenzo: l'esito degli esami e i tempi di recupero

NAPOLI - Sospiro di sollievo per il capitano del Napoli , Giovanni Di Lorenzo , infortunatosi nel primo tempo della sfida di Serie A contro la Fiorentina al ' Maradona '. Questa mattina (domenica 1° febbraio), il giocatore ha svolto gli esami e il responso, al netto delle prime negative impressioni , rasserena Antonio Conte : trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro per il classe 1993 . Lo ha annunciato il club campione d'Italia in carica con una nota ufficiale .

Napoli, Di Lorenzo ko: il report medico del club azzurro

"Giovanni Di Lorenzo, infortunatosi nel corso del match di ieri, ha svolto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro", si legge nella nota ufficiale. "Il capitano azzurro si sottoporrà a consulenza specialistica per determinare l'iter riabilitativo". I tempi di recupero si aggirano intorno alle 6-8 settimane. Se fossero confermati, Di Lorenzo salterebbe le sfide di Serie A contro Genoa, Roma, Atalanta, Verona e il quarto di finale di Coppa Italia contro il Como. Il giocatore potrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte per il 15 marzo (contro il Lecce), con il Napoli che sarà poi impegnato contro il Cagliari (22 marzo) e Milan (4 aprile).