De Bruyne, rientro da fenomeno: ha acceso il Napoli, quanto mancava

De Bruyne, la posizione in campo

Oggi il Napoli non gioca più con i Fab Four, non avrebbe potuto avendoli persi a turno un po' tutti. Nel 3-4-2-1, De Bruyne - che a inizio stagione era centrale con Lobotka nel 4-1-4-1 e si alternava tra regia e trequarti - sta agendo a destra alle spalle di Hojlund, in quello che fino a pochi giorni fa era stato il ruolo di Vergara. Ed è lì che sabato si è divertito a costruire calcio con i suggerimenti in profondità di Gilmour e poi i movimenti a turno di Alisson, Hojlund in avanti oppure Politano alla sua destra. KDB riceveva, puntava, avanzava. Un'artista degli ultimi trenta metri. Ci ha provato anche dal limite, palla fuori non di molto. Sulla trequarti, la sua dimora per anni, si è avvicinato danzando, al suo ritmo, a quel Mondiale che è il grande obiettivo personale di fine stagione. Il quarto della sua lunga e gloriosa carriera. Nel mezzo, l'altra grande ambizione collettiva: consegnare al Napoli un'altra qualificazione in Champions League ma senza porsi limiti, continuando a vincere per vedere fin dove sarà possibile arrivare. Di solito, quando hai KDB in squadra, l'orizzonte ha confini ribelli. LPS