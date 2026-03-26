Napoli, c'è posto in attacco: quanti protagonisti "inventati" e alternati da Conte

NAPOLI - Alle spalle di Rasmus Hojlund , la costante dell’ attacco del Napoli , s’è mossa quasi una squadra intera pronta a supportarlo. Ognuno con le proprie caratteristiche. In principio c’erano tre dei Fab Four con l’aggiunta di Politano , era il Napoli del 4-1-4-1 d’inizio stagione , quello nato dopo l’arrivo di De Bruyne per far coesistere tutti i big del centrocampo. Poi, nel pieno dell’emergenza, si è passati al tridente classico, quindi ai due dietro la punta, quelli sulla trequarti del modulo attuale, il 3-4-2-1 , il vestito perfetto anche con i primi rientri, con KDB di nuovo al centro della manovra e con McTominay rientrato proprio a Cagliari . Dietro Hojlund si sono alternati in tanti, pedine mosse dalle mani sapienti di Conte , allenatore esperto e camaleontico, un visionario della tattica e del calcio, l’illusionista che dalle difficoltà ha ricavato opportunità.

Conte, la mossa che ha cambiato il Napoli

A DESTRA. Così è nata l’intuizione Vergara, oggi infortunato ma nel pieno dell’inverno perno del Napoli che si aggrappava ai superstiti della rosa. Tre gol, Chelsea, Fiorentina e Como, e un exploit tecnico che poteva portarlo a giocare i playoff con l’Italia se solo non si fosse fermato sul più bello. Gennaio e febbraio sono stati i suoi mesi in quella che oggi è la posizione di De Bruyne, tornato titolare a Cagliari in un ruolo che aveva ricoperto già al City. KDB aveva iniziato la stagione da centrocampista centrale accanto ad Anguissa nei quattro dietro Hojlund con Politano a destra e McTominay finto esterno dall’altra parte (dove aveva giocato anche Spinazzola a Torino coi granata). Dietro di loro, la regia di Lobotka. Era il primo Napoli con quattro frecce alle spalle di Rasmus.

Napoli, le origini del cambio modulo: dal 4-1-4-1 al 3-4-2-1

SI CAMBIA. Dall’Inter in poi, però, qualcosa è cambiato. Dopo il 25 ottobre, il 4-1-4-1 va in archivio senza KDB, Conte torna all’antico: con Lecce e Como va di 4-3-3, prima con Lang e Politano esterni, poi con Neres e sempre Politano ai lati dell’ex United. A Bologna, gara svolta, a sinistra ci va Elmas. Sarà l’ultima volta della difesa a quattro. Dopo la sosta, dall’Atalanta in poi, nasce il Napoli del 3-4-2-1, quello della vittoria della Supercoppa a Riyadh. E diventa ad un tratto il Napoli di Neres, decisivo con le sue reti, tra cui la doppietta in finale contro il Bologna.