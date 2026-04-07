De Laurentiis incontenibile a Los Angeles: salta con i tifosi durante lo sfottò alla Juve
Grande entusiasmo oltreoceano per il Napoli. Nella notte italiana, all’Egyptian Theatre di Los Angeles, si è tenuta la prima americana di “AG4IN”, il film dedicato al quarto scudetto azzurro.
De Laurentiis salta con i tifosi durante il coro anti-Juve
All’evento hanno partecipato numerosi tifosi partenopei residenti negli Stati Uniti, accorsi fino a Hollywood. L’atmosfera è stata carica di passione e orgoglio, con cori e bandiere a rendere l’appuntamento ancora più speciale.
Tra i protagonisti della serata anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che si è lasciato coinvolgere dall’entusiasmo dei tifosi, unendosi ai cori e saltando insieme a loro sulle note del classico sfottò “Chi non salta juventino è”.