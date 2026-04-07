De Laurentiis incontenibile a Los Angeles: salta con i tifosi durante lo sfottò alla Juve

De Laurentiis salta con i tifosi durante il coro anti-Juve

All’evento hanno partecipato numerosi tifosi partenopei residenti negli Stati Uniti, accorsi fino a Hollywood. L’atmosfera è stata carica di passione e orgoglio, con cori e bandiere a rendere l’appuntamento ancora più speciale.

Tra i protagonisti della serata anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che si è lasciato coinvolgere dall’entusiasmo dei tifosi, unendosi ai cori e saltando insieme a loro sulle note del classico sfottò “Chi non salta juventino è”.