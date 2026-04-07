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martedì 7 aprile 2026
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De Laurentiis incontenibile a Los Angeles: salta con i tifosi durante lo sfottò alla Juve

Il presidente del Napoli si trova a Hollywood per la prima proiezione americana del film sul quarto scudetto
2 min
TagsnapoliDe Laurentiis
Napoli

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Grande entusiasmo oltreoceano per il Napoli. Nella notte italiana, all’Egyptian Theatre di Los Angeles, si è tenuta la prima americana di “AG4IN”, il film dedicato al quarto scudetto azzurro.

De Laurentiis salta con i tifosi durante il coro anti-Juve

All’evento hanno partecipato numerosi tifosi partenopei residenti negli Stati Uniti, accorsi fino a Hollywood. L’atmosfera è stata carica di passione e orgoglio, con cori e bandiere a rendere l’appuntamento ancora più speciale.

 

 

Tra i protagonisti della serata anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che si è lasciato coinvolgere dall’entusiasmo dei tifosi, unendosi ai cori e saltando insieme a loro sulle note del classico sfottò Chi non salta juventino è.

 

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