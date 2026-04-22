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Una smorfia di dolore durante l'allenamento: possibile nuovo infortunio per Lukaku

L'indiscrezione che arriva dal Belgio fa scattare un nuovo campanello d'allarme in casa Napoli
2 min
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Dopo essere tornato in Belgio per proseguire il suo percorso riabilitativo, in seguito alla visita sostenuta a Napoli a inizio settimana, Romelu Lukaku avrebbe accusato un nuovo problema alla gamba, interrompendo anzitempo l'allenamento. A riportarlo è il quotidiano belga Het Laatste Nieuws.

 

Lukaku, possibile nuovo infortunio: una smorfia di dolore preoccupa il Napoli

Lukaku si è allenato questa mattina con Peter Gors su uno dei campi di allenamento di Deurne Noord, località che fa parte della comunità di Anversa. Per il centravanti di Antonio Conte, alcuni esercizi di stabilizzazione e una fase di riscaldamento, prima di fermarsi per un problema alla gamba. Una smorfia di dolore preoccupante che potrebbe nascondere un nuovo infortunio, - fa sapere Het Laatste Nieuws - in una stagione già particolarmente difficile per "Big Rom", costretto a saltare tutto il girone d'andata e la League Phase di Champions per la lesione muscolare riportata in estate nel test con l'Olympiacos. Dopo circa un'ora, l'ex Inter ha poi lasciato il centro sportivo. Una notizia non positiva anche per il Belgio di Rudi Garcia, che fra 53 giorni inizierà la sua avventura ai prossimi Mondiali. Lukaku vuole esserci, nonostante tutto.

 

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