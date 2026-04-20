Confronto Napoli-Lukaku: come è andato e come procederà l'iter di recupero
Romelu Lukaku completerà in Belgio il percorso di recupero inaugurato nelle scorse settimane. Big Rom è arrivato ieri sera a Napoli e stamattina è rientrato al centro sportivo di Castel Volturno per affrontare di persona la situazione con la società: il confronto è andato in scena in un clima disteso e costruttivo, con l’obiettivo comune di evitare ulteriori strascichi polemici.
Lukaku oggi rientrerà in Belgio
L’iter di recupero procede in modo positivo: il giocatore rientrerà oggi stesso in Belgio, dove completerà la fase finale del lavoro nelle prossime settimane, in coordinamento con lo staff medico, nel rispetto dei tempi tecnici necessari.
L'attaccante, arrivato dal Chelsea nell'estate del 2024, in questa stagione, iniziata con un infortunio, ha collezionato 7 presenze tra campionato (5), Coppa Italia e Champions League.