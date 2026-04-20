Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 20 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Confronto Napoli-Lukaku: come è andato e come procederà l'iter di recupero

L'attaccante belga ha affrontato di persona la situazione con la società: c'è un obiettivo comune
2 min
TagsLukakunapoliSerie A
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Romelu Lukaku completerà in Belgio il percorso di recupero inaugurato nelle scorse settimane. Big Rom è arrivato ieri sera a Napoli e stamattina è rientrato al centro sportivo di Castel Volturno per affrontare di persona la situazione con la società: il confronto è andato in scena in un clima disteso e costruttivo, con l’obiettivo comune di evitare ulteriori strascichi polemici.

Lukaku oggi rientrerà in Belgio

L’iter di recupero procede in modo positivo: il giocatore rientrerà oggi stesso in Belgio, dove completerà la fase finale del lavoro nelle prossime settimane, in coordinamento con lo staff medico, nel rispetto dei tempi tecnici necessari.

L'attaccante, arrivato dal Chelsea nell'estate del 2024, in questa stagione, iniziata con un infortunio, ha collezionato 7 presenze tra campionato (5), Coppa Italia e Champions League.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Napoli, dopo un mese riecco LukakuNapoli, Lukaku torna in campo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS