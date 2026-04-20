Conte e il futuro al Napoli: quando potrebbe esserci l’incontro con De Laurentiis. Lukaku e De Bruyne nodi da sciogliere

La frenatina internazionale dopo la sconfitta con la Lazio , la settima in campionato e l’undicesima della stagione con le quattro in Europa (più quella ai rigori con il Como in Coppa Italia), ha prodotto una conseguenza anche sulle agende di De Laurentiis e Conte .

Futuro: quando si incontreranno Conte e De Laurentiis

L’idea del club, dopo l’urgenza manifestata da Adl a Los Angeles, era quella di anticipare nei pressi della Cremonese l’incontro con l’allenatore rispetto all’intenzione iniziale di attendere la fine della stagione, forti anche di una certa serenità in ottica Champions. L’esito della partita con la Lazio, però, ha costretto a rivalutare un po’ i piani e probabilmente a ritardare la qualificazione aritmetica, fermo restando i risultati delle altre: il Napoli, ora, ha bisogno di mettere insieme 8 punti nelle prossime cinque giornate.

Lo sbarco in Champions obiettivo fondamentale

Lo sbarco in Champions è fondamentale per programmare continuando a coltivare ambizioni, fermo restando una rivisitazione sostanziale, e ovviamente la prestazione della squadra ha sollevato delle inevitabili perplessità soprattutto dal punto di vista dell’approccio e delle motivazioni: il contraccolpo scudetto tirato in ballo sabato da Spinazzola e dallo stesso allenatore va subito trasformato in una reazione contro la Cremonese. Di conseguenza, la necessità di concentrarsi totalmente sull’obiettivo potrebbe consigliare di spostare di qualche giorno la riunione tra De Laurentiis, Conte, l’ad Chiavelli e il ds Manna. Se necessario, magari, fino alla conquista aritmetica del pass europeo.

Il botta e risposta a distanza tra tecnico e presidente

Riflessioni in corso, dunque. Ma non va esclusa l’ipotesi iniziale che lo stato maggiore possa riunirsi nei pressi della partita di venerdì con la Cremonese, che sia immediatamente prima o subito dopo. De Laurentiis s’è pronunciato dalla California sul futuro prossimo del Napoli, stimolato dalle domande sull’ipotesi di ritrovare Conte nel ristretto elenco dei candidati al ruolo di ct della Nazionale: «Non mi abbandonerà mai all’ultimo minuto perché creerebbe un grosso problema per il Napoli. Oppure... Decide subito e dice: “Vorrei andarmene”. E avrei il tempo di cercare un sostituto». Sabato, invece, Conte ha chiuso la parentesi: «Io non rispondo al presidente: se dovessi rispondere, lo farei in privato e senza sbandierare le cose in pubblico. Più si sta zitti tutti quanti e meglio è fino alla fine del campionato. Pensiamo ad andare in Champions e chi vivrà, vedrà». Conte ha comunque dato una risposta in attesa dell’incontro.

Mercato e rinnovi: Lukaku e De Bruyne nodi da sciogliere

La programmazione del futuro non prescinderà da tre punti fondamentali: sintonia, investimenti, obiettivi. Il club ha la necessità di rivedere il monte ingaggi e di calibrare il mercato con gli ultimi due, estremamente generosi: Lang e Lucca, in prestito al Galatasaray e al Nottingham Forest con diritto di riscatto, torneranno con ogni probabilità alla base, e andranno sciolti i nodi Lukaku e De Bruyne, titolari di super ingaggi. Prioritario è il rinnovo di McTominay, mentre quello di Anguissa è in stallo. Juan Jesus non rinnoverà, con Spinazzola si tratta. L’ipotesi che un ciclo sia chiuso e che si guarderà ad altri giovani talenti, seppur di valore, è fondata.