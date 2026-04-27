Toh, chi si rivede a Napoli: l’ex Natan adesso fa il turista
Hojlund e De Bruyne a Capri, McTominay a Positano, Olivera a Ischia, Politano e Spinazzola a Procida: il giro del Golfo in quarantotto ore. I giocatori del Napoli in libera uscita, grazie ai due giorni di riposo concessi da Conte subito dopo la vittoria con la Cremonese nell’anticipo di venerdì al Maradona, hanno approfittato per respirare aria di mare.
L'ex Natan in città
Le tre isole, la Costiera Amalfitana ma anche la città a fare da cornice al weekend: Milinkovic-Savic, ad esempio, è stato immortalato in giro. Oltre ai giocatori dell’era moderna, in questi giorni s’è rivisto a Napoli da turista un ex, un difensore della sfortunata stagione post scudetto 2023: Natan, oggi all’opera con il Betis in Liga.