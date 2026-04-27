Toh, chi si rivede a Napoli: l’ex Natan adesso fa il turista

Hojlund e De Bruyne a Capri, McTominay a Positano, Olivera a Ischia, Politano e Spinazzola a Procida: il giro del Golfo in quarantotto ore. I giocatori del Napoli in libera uscita, grazie ai due giorni di riposo concessi da Conte subito dopo la vittoria con la Cremonese nell’anticipo di venerdì al Maradona, hanno approfittato per respirare aria di mare.