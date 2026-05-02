Conte elogia il Napoli: "Un altro passo in avanti". Poi parla delle condizioni di De Bruyne

Tempo di conferenza stampa per Antonio Conte , che ha continuato ad analizzare così Como-Napoli: "Sicuramente un altro passo che facciamo. Il Como ha ambizioni per entrare in Champions, distante otto punti... nessuno ha fatto calcoli oggi, potevano fare gol loro e noi. Adesso mancano 3 partite, dobbiamo cercare di chiudere in fretta la matematica certezza della zona Champions. Sapete quanto sia difficile. Poi abbiamo comunque voglia di lottare fino alla fine, noi abbiamo uno scudetto sulla maglia. Più in alto arriviamo, più darà lustro allo Scudetto".

Conte sulle condizioni di Rrahmani e Olivera

Report medico per Antonio Conte nel dopo gara di Como-Napoli: "Rrahmani torna da un infortunio dopo due mesi, aveva giocato contro la Cremonese dopo tantissimo tempo. In settimana l'aveva accusata, l'abbiamo gestito per averlo oggi. Si sentiva affaticato, ha chi ha chiesto il cambio. Oggi poi eravamo senza cambi di centrali, Juan Jesus per motivi personali è rimasto a Napoli, Olivera ha avuto un affaticamento... Buon pareggio su campo molto difficile. Loro si giocavano di più rispetto a noi, nelle ultime partite avrebbe potuto fare 9 punti".

Conte elogia Fabregas: "In panchina mi piace, è un predestinato"

Parole al miele per il collega Cesc Fabregas: "A me Cesc in panchina piace, è un sanguigno. Siccome anche io sono così... è un mio simile. Persone che avvertono quella passione. Passione nei confronti del lavoro che facciamo. Cesc si vede che che studia, il calcio è in continua evoluzione. Pochi anni fa c'era una squadra ad attaccare e l'altra attendeva, oggi no, devi essere un allenatore completo. Lui è un allenatore che non faccio fatica a dire che sia un predestinato. Un bravo manager assieme ai dirigenti, sposano le caratteristiche del suo calcio i suoi giocatori. Gli auguro il meglio", ha concluso Conte.