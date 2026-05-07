Di Lorenzo pronto a tornare, test contro la Scafatese in allenamento

NAPOLI - Riecco il Maradona e riecco il capitano, Giovanni Di Lorenzo. Dalla Fiorentina al Bologna: esattamente cento giorni dopo, il difensore di Conte punta al ritorno in campo dopo l’infortunio del 31 gennaio, il trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro che lo ha costretto a un lungo stop con, nel mezzo, anche un’operazione al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa. Di Lorenzo a Como è tornato nell’elenco dei convocati e ora è attesa per una maglia dal primo minuto. Deciderà Conte, la partita contro la squadra di Italiano è ancora distante, di sicuro il peggio è alle spalle e in questo finale il capitano tornerà a indossare la fascia al braccio.