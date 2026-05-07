Di Lorenzo pronto a tornare, test contro la Scafatese in allenamento
NAPOLI - Riecco il Maradona e riecco il capitano, Giovanni Di Lorenzo. Dalla Fiorentina al Bologna: esattamente cento giorni dopo, il difensore di Conte punta al ritorno in campo dopo l’infortunio del 31 gennaio, il trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro che lo ha costretto a un lungo stop con, nel mezzo, anche un’operazione al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa. Di Lorenzo a Como è tornato nell’elenco dei convocati e ora è attesa per una maglia dal primo minuto. Deciderà Conte, la partita contro la squadra di Italiano è ancora distante, di sicuro il peggio è alle spalle e in questo finale il capitano tornerà a indossare la fascia al braccio.
L'allenamento con la Scafatese
Intanto oggi potrà mettere minuti nelle gambe e testare la sua tenuta approfittando dell’allenamento congiunto a Castel Volturno con la Scafatese di Ferraro, neopromossa in Serie C con sei turni d’anticipo. Una vecchia abitudine che ritorna approfittando della settimana lunga. Verso il Bologna, gara che può valere l’aritmetica della qualificazione in Champions con una vittoria (da ieri al via la vendita libera, molti settori sono ancora disponibili), andranno valutate le condizioni di Vergara, penultimo a dover rientrare oltre a Neres, ancora out.
Vergara spera di rientrare, e Lukaku...
Il giovane Antonio spera di farcela per lunedì, si vedrà. Nel caso, rientrerà contro il Pisa. Verso il recupero, invece, Olivera, fuori sabato a Como per un affaticamento muscolare. Caso a parte, ovviamente, Lukaku, da martedì in sede e impegnato in un lavoro individuale dopo il periodo in Belgio.