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lunedì 27 aprile 2026
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Il Napoli torna a correre dopo il riposo di Conte: come sta Di Lorenzo e quando rientra

Ripresa dei lavori per gli azzurri reduci dai due giorni di stop concessi dal tecnico e attesi dalla trasferta di Como, dove potrebbe rivedersi il capitano
Fabio Tarantino
3 min
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Napoli

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NAPOLI - Si riparte oggi dopo i due giorni di riposo concessi da Conte. Sabato e domenica di relax, per i giocatori e l’allenatore, e da questa mattina di nuovo tutti in campo. Il programma è ricco: doppia seduta per tornare a correre e per cominciare a preparare la trasferta di sabato alle 18 contro il Como, la prima delle ultime quattro per chiudere al meglio la stagione blindando secondo posto e qualificazione in Champions.

Napoli, attesa per il rientro di Di Lorenzo

Settimana di lavoro, dopo la Cremonese, e anche d’attesa per il rientro di Giovanni Di Lorenzo. A un passo il suo ritorno nell’elenco dei convocati. Sabato è un orizzonte, una possibilità. La luce in fondo al tunnel s’intravede, il peggio è alle spalle. Il capitano, fuori sin dalla fine gennaio per un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro, e nel mezzo anche l’operazione al piede sinistro per un problema pregresso, ha saltato le ultime undici partite di campionato e ora è pronto a unirsi ai compagni. Giorni decisivi, questi, per Di Lorenzo, il prossimo dei reduci da problemi fisici a tornare a disposizione di Conte. All’appello, poi, mancheranno solo Vergara e Neres (oltre a Lukaku, ovviamente).

 

 

Le riflessioni di Conte per la trasferta di Como

Una lunga emergenza che sta per finire a ridosso del tramonto della stagione. Per sabato, intanto, arriverà presto il tempo delle riflessioni per Conte. Di solito, però, squadra che vince non si cambia. Con la Cremonese c’è stata la goleada, poker con pokerissimo sfiorato con il rigore di McTominay parato da Audero, e dunque non è da escludere che possa essere confermato il Napoli di venerdì con la formula De Bruyne-Alisson dietro Hojlund e con Lobotka-McTominay in mediana. Ma la settimana è appena cominciata, è ancora presto per ogni ipotesi. Idee aperte.

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