Lukaku e la dura replica via social a due giorni dalle parole di Conte: "Proteggere la tua pace è…"

La replica social di Lukaku a Conte

Ieri, invece, è stato Lukaku a mandare un messaggio appuntito - senza nomi e cognomi o riferimenti diretti - attraverso una story Instagram. Testo breve ma eloquente: «Proteggere la tua pace non è egoismo. È necessario». Lo strappo in un rapporto tra i più famosi e solidi del calcio italiano moderno diventa sempre più profondo in vista di un nuovo incontro. Teoricamente in agenda la prossima settimana, dopo la trasferta a Como e ancora a Castel Volturno, al culmine delle due settimane di lavoro individuale ad Anversa.

Il belga verso l'addio al Napoli

La tensione tra Conte e Lukaku, insomma, aumenta. In questo momento, dicevamo, Romelu è in Belgio per proseguire il programma personalizzato di recupero e miglioramento della condizione, dopo il problema tendineo da lui stesso svelato dopo la rinuncia alla tournée negli States con la nazionale. All’epoca il Napoli lo attendeva in sede, ma lui preferì curarsi nel suo Paese mancando due convocazioni: una scelta pagata con una multa salata. Dopo un mese di lontananza e di attesa, riempita dal lavoro diplomatico discreto ma incessante del ds Manna e del suo agente Federico Pastorello, l’attaccante è tornato per una riunione insieme con l’agente, il suo avvocato Sebastien Ledure e il fisioterapista Lieven Maesschalck, salvo poi ripartire dopo poche ore. In quell’occasione non incontrò l’allenatore e neanche i compagni di squadra. Per la cronaca: il suo contratto scadrà nel 2027, ma l’addio appare abbastanza scontato.

Il centravanti si allena ad Anversa e punta il Mondiale

Lukaku, d’accordo con il Napoli, ha deciso di proseguire il percorso ad Anversa, nel centro di Maesschalck, e ieri dopo il primo messaggio social ha pubblicato anche un video che lo immortala al lavoro. Big Rom sta vivendo questo periodo in una bolla, volontariamente isolato ed evidentemente concentrato in vista del Mondiale. Il quarto della sua carriera: è il grande obiettivo di una stagione piena di tormenti e dolori tra l’infortunio (grave) di agosto, la morte del padre in Congo e la traumatica gestione a distanza dei momenti successivi alla sua scomparsa. Un anno tremendo, per lui. Un anno da cancellare anche nel cyberspazio: sul suo account ha rimosso tutte le foto, risparmiandone soltanto tre. Quella del gol al Verona del 28 febbraio, l’unico della stagione; la celebrazione della conquista della Supercoppa a Riyadh; e un omaggio alla memoria di papà Roger.