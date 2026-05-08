Beukema: "Napoli-Bologna partita speciale, Conte e Italiano due grandi allenatori"

A tre giorni dal Monday Night della 36esima giornata di Serie A , che vedrà affrontarsi il Napoli di Antonio Conte e il Bologna di Vincenzo Italiano, Sam Beukema (ex di turno) si è proiettato verso il prossimo impegno della formazione azzurra, tracciando un primo bilancio della stagione dei partenopei, senza dimenticare gli infortuni che hanno condizionato la corsa scudetto e il cammino di Hojlund e compagni.

Napoli, Beukema: "Per me è stato un anno positivo"

Queste le parole di Sam Beukema a Radio CRC, emittente partner del Napoli di Aurelio De Laurentiis: "La sfida a Como è stata molto tattica: sapevamo cosa dovevamo aspettarci dal loro gioco, è una squadra forte a cui piace costruire dal basso. Nel primo tempo hanno fatto molto bene, ci hanno pressato alto, ma nel secondo tempo siamo riusciti a giocare meglio e creare occasioni: nel finale potevamo anche portare a casa i tre punti. Bilancio personale? Per me è stato un anno positivo. Ho giocato in una posizione nuova, come braccetto: mi sono dovuto adattare e penso di aver fatto bene, imparando e migliorandomi partita dopo partita. Sto ancora lavorando per crescere: ho ancora tanti anni qui a Napoli ed ho già vinto il mio primo trofeo. Sono contento". E sulla stagione del Napoli, ha poi aggiunto: "Abbiamo avuto tanti infortuni quest'anno e questa situazione non ci ha aiutato. Però, penso che abbiamo fatto una bella stagione: siamo al secondo posto e questo significa che abbiamo un gruppo forte con tanta qualità. Vediamo l'anno prossimo come sarà".

Beukema e le semifinali di Champions: "Altissima intensità"

La Champions ha messo a nudo le differenze tra il calcio italiano e il panorama internazionale: "Il calcio si evolve sempre. Già a Bologna ero abituato a fare una fase di pressione alta e mi piace molto giocare così: quando prendi la palla più alto, sei più vicino alla porta ed hai più probabilità di fare gol e giocare veloce. Comunicazione? Sia senza che con la palla devi comunicare sempre tra portieri, difensori e centrocampisti. Cosa ci hanno detto le semifinali di Champions? Sono state partite con un'altissima intensità, più alta rispetto a tantissime altre gare. Forse, però, meno tattiche: in Italia c'è molta più attenzione all'aspetto tattico".

Napoli-Bologna, partita speciale per Beukema

Napoli-Bologna non può essere una partita banale per Sam Beukema, acquistato proprio dal club rossoblù: "È una partita speciale per me. Vedrò ex compagni, persone con cui lavoravo ogni giorno: ho vissuto lì 2 anni bellissimi. Appena entrerò in campo, però, penserò al Napoli ed alla vittoria. Hanno scritto e detto tanto rispetto alla mia partenza da Bologna per venire al Napoli, anche cose non vere. Fa parte del calcio moderno, ma io ho ancora massimo rispetto per la società, per i tifosi bolognesi. Lì abbiamo scritto la storia, vincendo la Coppa Italia, e mi hanno fatto crescere: sono molto grato. In quel Bologna-Inter del 20 aprile 2025 fino alla fine della partita noi pensavamo al nostro percorso, alla vittoria che volevamo portare a casa: fu una partita molto intensa, con tante emozioni. Dopo abbiamo visto tantissimi video da Napoli... è stato bello".

Beukema: "Conte e Italiano due grandi allenatori"

Beukema ritroverà anche il suo "vecchio" allenatore, grazie al quale è cresciuto e si è guadagnato la chiamata del Napoli: "Conte e Italiano? Sono due grandi allenatori italiani, che mi hanno aiutato tanto in due modi diversi. La partita che ci aspetta? Il Bologna non cambia la propria identità: vanno 1 contro 1 a tutto campo. Sarà una partita molto intensa, secondo me. Hanno giocatori di qualità, ma la loro forza è soprattutto quella di essere un gruppo unito. Dobbiamo avere massima attenzione".