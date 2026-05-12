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martedì 12 maggio 2026
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Lukaku tra Napoli e Belgio: ecco come proseguirà il percorso di riabilitazione per Romelu

Dopo il rientro del centravanti a Castel Volturno, lo staff azzurro e quello della nazionale di Garcia ragionano su come gestirne il recupero in vista dei Mondiali
Fabio Mandarini
2 min
TagsLukakunapoli
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NAPOLI - Il Napoli, la nazionale belga e Romelu Lukaku stanno riflettendo sulle modalità di prosecuzione dell’iter di completo recupero intrapreso sin dall’ultima sosta di marzo: e non è escluso che Big Rom possa concluderlo in Belgio.

Lukaku, le cure in Belgio e il rientro a Napoli

Dopo aver trascorso un mese e mezzo tra Bruxelles e Anversa insieme con il fisioterapista Lieven Maesschalck per smaltire un problema all’ileopsoas e migliorare la condizione in vista del finale di campionato e in prospettiva Mondiale, il giocatore è rientrato al centro sportivo di Castel Volturno una settimana fa.

 

 

I Mondiali con De Bruyne nel mirino di Romelu

Con la stagione giunta a due partite dal gong - con Pisa e Udinese - e con i giochi ormai fatti, lo staff della nazionale di Garcia e il Napoli stanno riflettendo sulla soluzione migliore. E non escludono un rientro in Belgio. Il Mondiale è un appuntamento cruciale per la carriera di Romelu: sarebbe il quarto, un obiettivo prestigiosissimo, da giocare tra l’altro come i tre precedenti insieme con Kevin De Bruyne, suo compagno in azzurro. Da un punto di vista contrattuale, Romelu è legato al Napoli fino al 2027.

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