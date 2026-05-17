Conte, prima la Champions col Napoli poi il futuro: il tecnico e De Laurentiis pronti a chiarire i programmi

È ancora una questione di pendenze: ma questa volta non dovrà cadere dalla Torre di Pisa, dopo il volo da quella degli Asinelli. Culturalmente e artisticamente, la partita che oggi andrà in scena alle 12, nella giornata della contemporaneità, può essere presentata così: il Napoli proverà a riprendersi all’Arena Garibaldi ciò che ha perso con il Bologna al Maradona. La Champions. La qualificazione aritmetica: mancano 3 punti per mandare in vacanza la calcolatrice e quel senso di fastidio inevitabile provocato dalla sconfitta con il solito Italiano, quasi una nemesi per chi si sta giocando l’Europa, e dall’unica vittoria nelle ultime cinque (con la Cremonese). Ma la sfida con il Pisa, con tutto il dovuto rispetto nei confronti di chi ha vissuto una stagione tribolata ma sta comunque onorando il campionato e l’orgoglio della sua gente, offre una grande chance: la squadra di Hiljemark è già retrocessa in Serie B, ha perso 11 delle ultime 12 partite e non vince dal 15 marzo. Da quel giorno, 7 sconfitte in serie con 2 gol fatti e 17 subiti. Come se non bastasse, in casa ha il peggior rendimento dei cinque tornei top e il peggior attacco del campionato (9 reti), nonché la peggior difesa della Serie A (66 gol subìti). Il classico testacoda: si sfideranno la seconda e l’ultima in classifica. E il divario di punti, guarda caso, equivale più o meno ai milioni europei che il Napoli ha la necessità di conservare nel caveau di famiglia: 52 punti. Settanta contro 18.