Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 19 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Conte, addio al Napoli senza buonuscita: tutti i dettagli del patto con De Laurentiis© LAPRESSE

Conte, addio al Napoli senza buonuscita: tutti i dettagli del patto con De Laurentiis

Il rapporto con il presidente è molto forte: se sarà addio, Antonio rinuncerà all’ultimo anno di contratto
Fabio Mandarini
4 min
TagsnapoliConte
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Se non pioverà dal cielo un altro colpo di scena da film e sarà addio, con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si lasceranno con una stretta di mano. Da grandi amici quali sono, nel nome del patto d’onore siglato con un’altra stretta di mano due estati fa. Cose d’altri tempi tra due uomini che al di là del calcio condividono la vita: se uno dei due o entrambi avessero un giorno ritenuto di non proseguire fianco a fianco, per un motivo o per un altro ritenuto ragionevole e affrontato con il consueto rispetto reciproco, ognuno avrebbe messo da parte le pretese legate ai rispettivi diritti. Affetto, sentimenti, famiglie: la base del loro legame è molto più ampia di uno stadio. È calda come una casa in cui le signore Elisabetta e Jacqueline sono legatissime così come figli e nipoti. In altri termini, se tra una settimana le strade del Napoli e dell’allenatore del quarto scudetto e della terza Supercoppa si separeranno, come sembra cogliendo gli indizi seminati dal discorso di Pisa, Conte rinuncerà ai privilegi economici previsti dall’ultimo anno del rapporto contrattuale. Non servirà un accordo, una transazione o una buonuscita per colmare il vuoto di un ultimo anno di ingaggio. Un ingaggio importante.

 

 

Conte e il destino

Conte e il Napoli si sono trovati il 5 giugno 2024, siglando un accordo fino al 30 giugno 2027, e potrebbero godersi l’ultimo giro di valzer domenica sera al Maradona, dopo la partita con l’Udinese che calerà il sipario sul campionato. Dopo 718 giorni d’amore e qualche tormento tipico delle storie forti e vere e in occasione del 77° compleanno di De Laurentiis. Tra l’altro, a quanto pare, lo festeggeranno insieme a Ischia: ma questa è un’altra storia. Anzi, la solita. Tradizionale, almeno per Conte, sarebbe anche quella che lui stesso ha definito la ciliegina: il secondo posto. Manca un punto: Milan e Roma sono a -3, le altre non fanno più a tempo.

I sentimenti

Da Napoli-Modena, trentaduesimi di Coppa Italia giocati il 10 agosto 2024 al Maradona, Conte ha diretto il Napoli 90 volte: 75 volte in Serie A, con la media di 2,07 punti a partita; 8 in Champions; 2 in Supercoppa italiana; 5 in Coppa Italia. Con quella di domenica farà 91. In due stagioni quasi complete ha conquistato lo scudetto 2024-2025 e la Supercoppa 2025 a Riyadh, battendo il Milan in semifinale e il Bologna in finale. Un’accoppiata riuscita prima soltanto con Diego. Da lunedì, se l’addio sarà confermato, comincerà inevitabilmente un toto Conte: dalla Nazionale al gioco degli incastri delle grandi agitate, a partire dalla Juventus, Antonio diventerebbe inevitabilmente un uomo mercato considerando che si tratta di uno degli allenatori più vincenti d’Italia. Il dominatore degli ultimi sedici anni di calcio italiano insieme con Allegri. A suo tempo. E magari quando il cuore sarà più leggero: ora è un momento intenso, di Napoli, della città, sono davvero innamorati tanto lui quanto la sua famiglia. Se addio sarà, non sarà facile. Per niente. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Conte ha scritto pagine di storiaConte e il futuro

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS