De Laurentiis e Manna incontrano gli agenti di Italiano a Roma: corsa a due con Allegri per la panchina del Napoli

Il Napoli allo sprint finale per la scelta dell'allenatore. I profili sono due: Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri. Il ds Manna è arrivato a Roma questa mattina per proseguire insieme con De Laurentiis e l'ad Chiavelli la riunione iniziata ieri a Napoli e durata quasi sei ore. In ballo, il futuro della panchina e il successore di Conte. Adl vuole accelerare ed è pronto a incontrare gli agenti dei candidati. A quanto pare, il primo faccia a faccia nella Capitale è con i rappresentanti di Italiano.