De Laurentiis e Manna incontrano gli agenti di Italiano a Roma: corsa a due con Allegri per la panchina del Napoli
Il Napoli allo sprint finale per la scelta dell'allenatore. I profili sono due: Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri. Il ds Manna è arrivato a Roma questa mattina per proseguire insieme con De Laurentiis e l'ad Chiavelli la riunione iniziata ieri a Napoli e durata quasi sei ore. In ballo, il futuro della panchina e il successore di Conte. Adl vuole accelerare ed è pronto a incontrare gli agenti dei candidati. A quanto pare, il primo faccia a faccia nella Capitale è con i rappresentanti di Italiano.
Napoli tra Allegri e Italiano
Italiano e Allegri sono i principali candidati dopo un mese di valutazioni che ha incluso anche un contatto con Thiago Motta. La prossima settimana De Laurentiis partirà per gli Stati Uniti, dove trascorrerà tre settimane tra Los Angeles e gli impegni legati al Mondiale. Prima di salire sull’aereo, il presidente vuole chiudere la valigia con il nome del nuovo allenatore dentro.
Il valore e la storia di Max non si discutono, la stima è enorme ai piani alti del Napoli, ma l’epilogo della stagione appena finita con il Milan lascia qualche dubbio. Italiano, dall'altra parte, è da tempo nel radar del presidente. Tutto nacque nel 2021, quando De Laurentiis andò personalmente a complimentarsi con lui dopo una sua vittoria a sorpresa al Maradona.