Lukaku rassicura: "Sono un giocatore del Napoli, non sono il tipo che chiede..."

La storia tra Lukaku e il Napoli, sembra essere arrivata al capolinea, con il belga, destinato a partire e lasciare la squadra che lo ha fatto rinascere - come affermato da lui stesso dopo il gol nel finale di Verona-Napoli - ma l'ultima intervista rilasciata da 'Big Rom', lascia spazio ad una conclusione diversa ed inaspettata. Dopo l'addio di Conte, i tifosi erano convinti che entrambi gli interpreti principali (McTominay escluso) avrebbero lasciato Napoli.

Lukaku conferma: "Con il Napoli va tutto bene"

Dopo le frizioni che si erano create nel corso della stagione tra il Napoli e il bomber del 4° scudetto, tanto voluto da Conte, le strade del belga e dei partenopei sembrabvano essere arrivate ad un bivio, ma l'intervista di Lukaku all'emittente belga RTBF, rimette tutto in discussione. Infatti, se dopo la sua volontà di allenarsi in belgio e di recuperare dall'infortunio lontano da Napoli e con allenamenti personalizzati non dello staf di Conte, tutti si sarebbero aspettati un addio a fine stagione, ma queste dichiarazioni lasciano una porta aperta alla sua permanenza all'ombra del Vesuvio: "Va tutto bene. Si capisce perché ho agito in quel modo, il mio amore per il club resta intatto. Mi resta un anno di contratto, sono un giocatore del Napoli. Non sono il tipo che chiede di partire". Parole che potrebbero rassicurare i tifosi del Napoli, che al netto di scoprire chi sarà il prossimo allenatore, potrebbero contare su un reparto offensivo di tutto rispetto, formado da Lukaku e Hojlund.

Sprint in vista del Mondiale, ecco le sue condizioni

Dopo la questione Napoli, Lukaku ha chiarito di stare bene e di sentirsi in forma, pronto a partire per l'America: "Mi sento sempre più in forma. Sono in una condizione migliore rispetto a prima dei Mondiali del 2022; non avrei dovuto andare in Qatar allora. Non ero così veloce da diversi anni- Lukaku sa che dovrà sforzarsi più degli altri, i 64 minuti accumulati in stagione non bastano- Con la nazionale stiamo facendo tutto il possibile per farmi tornare in forma. Le partite saranno organizzate appositamente per me. Non affronto questa situazione pensando di essere già titolare. Farò di tutto per essere pronto, in modo da poter dare il mio contributo alla squadra in un secondo momento"