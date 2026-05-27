I tifosi del Napoli vogliono Allegri: il sondaggio non lascia dubbi. Meglio Max di Italiano

Sono ore caldissime per la panchina del Napoli, con il presidente De Laurentiis che sta cercando in fretta l'erede di Conte, possibilmente prima della sua partenza la prossima settimana per Los Angeles. La sfida si è ormai ristretta ad uno sprint a due: Vincenzo Italiano contro Massimiliano Allegri. Il tecnico del Bologna ha momentaneamente sorpassato l'ormai ex Milan dopo i contatti positivi a Roma, dove è andato in scena un incontro con Diego Nappi e Francesco Caliandro, gli agenti di Italiano. Allegri, però, è nettamente più avanti in un altro campo: la preferenza dei tifosi.