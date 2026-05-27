I tifosi del Napoli vogliono Allegri: il sondaggio non lascia dubbi. Meglio Max di Italiano
Sono ore caldissime per la panchina del Napoli, con il presidente De Laurentiis che sta cercando in fretta l'erede di Conte, possibilmente prima della sua partenza la prossima settimana per Los Angeles. La sfida si è ormai ristretta ad uno sprint a due: Vincenzo Italiano contro Massimiliano Allegri. Il tecnico del Bologna ha momentaneamente sorpassato l'ormai ex Milan dopo i contatti positivi a Roma, dove è andato in scena un incontro con Diego Nappi e Francesco Caliandro, gli agenti di Italiano. Allegri, però, è nettamente più avanti in un altro campo: la preferenza dei tifosi.
I tifosi del Napoli vogliono Allegri: i numeri del sondaggio
Al Processo del Lunedì è stato mostrato un sondaggio, commissionato all’Istituto Piepoli, che lascia pochi dubbi sulla scelta dei supporters azzurri per il prossimo allenatore: Allegri stravince con il 62% delle preferenze, Italiano è molto lontano con solo il 23%. Un distacco netto, una "vittoria" schiacciante sul lato del favore popolare. Numeri che porteranno inevitabilmente il presidente De Laurentiis a riflettere, molto combattuto in questa corsa tra due suoi pallini.