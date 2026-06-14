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Due Lipa e Callum Turner a Napoli: shopping nello store del club per i neosposi

Proseguono le vacanze italiane della postar e dell'attore. Tappa in Piazza San Domenico Maggiore per la coppia
2 min
TagsDua Lipacallum turnernapoli
Napoli

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Prosegue la luna di miele in Italia di Dua Lipa e Callum Turner. La popstar e l'attore, dopo il matrimonio avvenuto nelle scorse settimane a Palermo, hanno deciso di restare nel Paese, girando prevalentemente il Sud. Negli ultimi giorni la coppia si è recata a Napoli e, come testimoniato dalla foto, hanno deciso di passare dallo store del club.

Dua Lipa nel negozio del Napoli

Dua Lipa e Callum Turner hanno deciso di passare al Napoli Store di Piazza San Domenico Maggiore, nel pieno centro storico della città, per fare shopping di prodotti ufficiali del club azzurro. Il tutto testimoniato da una foto postata sui social da alcuni presenti, che non hanno perso l'occasione di immortalarsi al fianco delle due celebrità, con la popstar che in mano tiene proprio la busta del Napoli.

 

 

Le nozze di Dua Lipa e Callum Turner

Callum Turner e Dua Lipa si sono sposati all'inizio del mese a Palermo, città con la quale la coppia ha sviluppato negli ultimi anni un forte legame, visitandola più volte lontano dai riflettori. Il quartier generale degli sposi e degli invitati è stato rappresentato da Villa Igiea, albergo simbolo dell'ospitalità palermitana, completamente prenotato per il weekend delle nozze. Quindi, dopo la Sicilia, la coppia si è spostata in Basilicata, tra Bernalda e Matera, prima di fare tappa a Napoli.

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