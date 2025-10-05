Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Alena Seredova e il video inedito per l'esordio del figlio Louis Buffon: cosa ha pubblicato

L'attrice e modella ceca, mamma del giocatore del Pisa ed ex moglie di Gigi, ha postato una storia Instagram con protagonista la figlia Vivienne
2 min
Orgoglio di mamma. Alena Seredova, attrice e modella ceca, ha ripreso le immagini dell'esordio in Serie A con il Pisa di suo figlio, Louis Thomas, avuto con Gigi Buffon. Emozionata, Alena ha pubblicato un video dolcissimo: si vede un televisore con le immagini della partita tra Bologna e Pisa e la sorellina di Louis, Vivienne, tifare ed essere felice per il fratello. Un'immagine di tenera serenità familiare, nonostante il Pisa abbia perso a Bologna per 4-0.

Chi è Louis Thomas Buffon, figlio di Gigi e Alena Seredova

Louis Thomas Buffon compirà 18 anni il prossimo 28 dicembre, è un esterno offensivo che gioca a Pisa, dove vive e studio. Aveva esordito in prima squadra in Coppa Italia, oggi il debutto in Serie A. Ha tre fratelli: David Lee e Vivienne (che la mamma, Alena Seredova, ha avuto da Alessandro Nasi) e Leopoldo Mattia, dato dall'unione del padre con Ilaria D'Amico. Per adesso ha scelto la nazionale della Repubblica Ceca: è stato convocato in Under18.

 

