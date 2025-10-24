Corriere dello Sport.it
venerdì 24 ottobre 2025
Gilardino dopo Milan-Pisa: "Non so se essere inc****to per il risultato o felice per la prestazione"

Gilardino dopo Milan-Pisa: "Non so se essere inc****to per il risultato o felice per la prestazione"

Le dichiarazioni dell'allenatore dei toscani dopo il pareggio a San Siro: ecco cosa ha detto
2 min
Pisa Gilardino
Pisa

Pisa

Tutte le notizie sulla squadra

Il Pisa rimanda l'appuntamento con la prima vittoria stagionale, ma esce da San Siro con un punto preziosissimo conquistato contro il Milan. Nel finale Athekame pareggia dopo il sorpasso con Nzola. Gilardino Sky Sport ha commentato così: "Non so se sono più inc****to per il risultato o felice per la prestazione. Noi ci crediamo e l'abbiamo dimostrato, gli posso dire solo bravi per quello che hanno fatto. Abbiamo fatto un secondo tempo con personalità. Peccato perché avevamo la partita in pugno, ma ci portiamo a casa questo grande punto. Lo dedichiamo ai tanti tifosi che volevano esserci stasera e non sono potuti venire".

Pisa, le parole di Gilardino

Gilardino prosegue: "Stasera siamo stati efficaci mantenendo il giusto equilibrio. Dobbiamo saper fare entrambe le strutture per poter cambiare sia dall'inizio che in corso. Dobbiamo continuare a pensare positivo e avere fiducia, è l'unica medicina che conosco. Dobbiamo migliorare quando abbiamo la palla e nella struttura quando incontriamo squadre con i blocchi bassi. Non è semplice, ma in questa squadra qua ci sono margini di miglioramento. Da neoprmossa sappiamo che ogni partita va affrontata per cercare di far punti importanti. Stasera avevamo la partita in pugno e speravamo che potesse andare diversamente, ma incontravamo la prima in classifica, quindi è un'n iniezione di fiducia e coraggio. Giovedì avremo un'altra sfida difficile contro la Lazio".

Tutte le news di Pisa

