Gilardino dopo Milan-Pisa: "Non so se essere inc****to per il risultato o felice per la prestazione"

Il Pisa rimanda l'appuntamento con la prima vittoria stagionale, ma esce da San Siro con un punto preziosissimo conquistato contro il Milan . Nel finale Athekame pareggia dopo il sorpasso con Nzola . Gilardino Sky Sport ha commentato così: "Non so se sono più inc****to per il risultato o felice per la prestazione. Noi ci crediamo e l'abbiamo dimostrato, gli posso dire solo bravi per quello che hanno fatto. Abbiamo fatto un secondo tempo con personalità. Peccato perché avevamo la partita in pugno , ma ci portiamo a casa questo grande punto. Lo dedichiamo ai tanti tifosi che volevano esserci stasera e non sono potuti venire ".

Pisa, le parole di Gilardino

Gilardino prosegue: "Stasera siamo stati efficaci mantenendo il giusto equilibrio. Dobbiamo saper fare entrambe le strutture per poter cambiare sia dall'inizio che in corso. Dobbiamo continuare a pensare positivo e avere fiducia, è l'unica medicina che conosco. Dobbiamo migliorare quando abbiamo la palla e nella struttura quando incontriamo squadre con i blocchi bassi. Non è semplice, ma in questa squadra qua ci sono margini di miglioramento. Da neoprmossa sappiamo che ogni partita va affrontata per cercare di far punti importanti. Stasera avevamo la partita in pugno e speravamo che potesse andare diversamente, ma incontravamo la prima in classifica, quindi è un'n iniezione di fiducia e coraggio. Giovedì avremo un'altra sfida difficile contro la Lazio".