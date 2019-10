Kolarov: "Niente Stella Rossa, chiudo la carriera all'estero". La Roma aspetta... E spera

ROMA - "La Stella Rossa è un grande club, ci ho giocato da bambino, ma non ho l'ambizione di tornare nel nostro calcio. Ho intenzione di terminare la mia carriera all’estero". Così Aleksandar Kolarov chiude ogni possibilità di tornare in patria da calciatore, aprendo di fatto al suo rinnovo con la Roma. Il contratto con i giallorossi scadrà alla fine di questa stagione, e non è mistero che il club di Trigoria voglia proporgli nei prossimi mesi il rinnovo per un altro anno più opzione per il 2022.

Kluivert: "Roma, segno 14 gol e vado all'Europeo. DiFra? Con Fonseca parliamo inglese..."

non ha al momento fretta e aspetta di vedere come proseguirà la stagione, per evitare contratti pesanti a giocatori con con rendimento in calo. Kolarov sta però dimostrando in queste prime partite della nuova stagione di essere ancora al top, per questo l'offerta protrebbe arrivare anche prima di dicembre.

Nazionale, visita al Bambin Gesù: che festa con i piccoli pazienti!