Roma, Fonseca: "Vincere l'Europa League? Non con questo atteggiamento"

ROMA - "Prima della partita pensavamo già di vincerla. Loro sono una buona squadra, sbagliamo molto i passaggi e tanto sotto pressione. Abbiamo perso sicurezze, quando uno sbaglia tanto è normale non attaccare bene" sono le parole di Fonseca ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio della Roma contro il Wolfsberger nell'ultimo turno della fase a gironi di Europa League. Il tecnico della Roma ha dichiarato. "Vincere l'Europa League? Non con questo atteggiamento. Sorteggio? Adesso pensiamo alla prossima partita difficile contro la Spal. Poi penseremo all'Europa League". Fonseca ha spiegato: "Abbiamo raggiunto il principale obiettivo ma non abbiamo fatto una buona partita. Era importante vincere qui ma l'atteggiamento non è stato quello giusto. Non è facile accettare questo risultato. Dobbiamo saper gestire il ritmo della partita. Quando abbiamo cambiato e inserito Pellegrini e Zaniolo abbiano fatto meglio. Quando si sbaglia tanto alla fine in contropiede è normale che gli avversari possano creare pericoli".

Roma, Dzeko fa 26 in Europa: almeno 20 in più di ogni compagno